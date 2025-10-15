Torcedores se revoltam com expulsão em Fortaleza x Vasco: ‘Inacreditável’

O Vasco teve um jogador expulso durante o primeiro tempo do confronto contra o Fortaleza, desta quarta-feira (15), no Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do volante Hugo Souza, que protagonizou uma jogada imprudente.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu aos 38 minutos. Na ocasião, o camisa 25 do Vasco acertou um pisão na panturrilha do meia Yeison Guzmán. Em campo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio apitou a falta, mas aplicou apenas um cartão amarelo. O VAR entrou em ação para ajudar a mudar a decisão de campo.

Nas redes sociais, torcedores não reclamaram do cartão vermelho. A grande maioria dos telespectadores concordaram com a marcação. Contudo, aconteceu uma revolta de parte da torcida do Vasco com o volante Hugo Moura. Veja a repercussão abaixo: