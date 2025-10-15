menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores se revoltam com expulsão em Fortaleza x Vasco: ‘Inacreditável’

Equipes se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
22:32
Fortaleza e Vasco se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)
imagem cameraFortaleza e Vasco se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco teve um jogador expulso durante o primeiro tempo do confronto contra o Fortaleza, desta quarta-feira (15), no Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do volante Hugo Souza, que protagonizou uma jogada imprudente.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu aos 38 minutos. Na ocasião, o camisa 25 do Vasco acertou um pisão na panturrilha do meia Yeison Guzmán. Em campo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio apitou a falta, mas aplicou apenas um cartão amarelo. O VAR entrou em ação para ajudar a mudar a decisão de campo.

Nas redes sociais, torcedores não reclamaram do cartão vermelho. A grande maioria dos telespectadores concordaram com a marcação. Contudo, aconteceu uma revolta de parte da torcida do Vasco com o volante Hugo Moura. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias