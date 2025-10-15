Atitude de Diniz em vitória do Vasco choca torcedores: ‘Fiquei com pena’

Uma atitude do Fernando Diniz depois da vitória do Vasco contra o Fortaleza, na Arena Castelão, chocou muitos torcedores nas redes sociais. O duelo desta quarta-feira (15) teve polêmicas de arbitragem, expulsos, e muita emoção.

Com gols de Rayan e David, o Vasco de Fernando Diniz venceu o fortaleza por 2 a 0. O Cruzmaltino teve um a menos desde o primeiro tempo, depois de Wilton Pereira Sampaio expulsar Hugo Moura por falta dura.

Depois da partida, o tempo fechou entre jogadores dos dois times, comissões técnicas e seguranças. Para evitar expulsões, Fernando Diniz saiu empurrando diversos jogadores do Vasco, com aquele temperamento típico do treinador. A atitude chocou muitos torcedores nas redes sociais. Veja abaixo:

Fernando Diniz na partida entre Vasco e Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja atitude de Fernando Diniz depois da vitória do Vasco e repercussão

Como foi o jogo

Fortaleza, de Palermo, e Vasco, de Fernando Diniz, se encontraram nesta noite em momentos distintos. O Tricolor luta contra o rebaixamento na Série A, enquanto que o Cruz-Maltino conseguiu se distanciar do Z4 após os resultados mais recentes.

Os times buscaram criar chances nos primeiros minutos, sem gols. Posteriormente, Hugo Moura recebeu cartão amarelo por falta em Guzmán. Após revisão no VAR, a arbitragem mudou a decisão e aplicou o cartão vermelho ao meio-campista.

O Tricolor tentou se lançar mais ao ataque com a superioridade numérica. No entanto, quem abriu o placar foi o Vasco. Coutinho ajeitou para Rayan, que partiu em velocidade e finalizou de pé esquerdo para superar Brenno.

Com cada vez menos presença ofensiva, o Vasco de Fernando Diniz passou a defender das intervenções de seu goleiro. Palermo promoveu a entrada de Moisés, que voltou a campo após mais de seis meses. Em chute forte, o atacante exigiu nova grande defesa de Léo Jardim.

Em rara escapada vascaína, Puma Rodríguez recebeu pela direita e achou David, que bateu para ampliar o marcador contra seu ex-clube. Segundos antes do apito final, Bareiro foi expulso de forma direta. Assim, o Cruz-Maltino venceu o Fortaleza como visitante pela primeira vez desde 2003. Sucesso de Fernando Diniz no Vasco!