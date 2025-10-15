Ana Thaís Matos critíca atitude de Deyverson em Fortaleza x Vasco: ‘Mais um’

A comentarista Ana Thaís Matos reprovou uma atitude de Deyverson em Fortaleza x Vasco nesta quarta-feira (15). O Leão do Pici foi derrotado dentro de casa, por 2 a 0, e se complicou ainda mais no Campeonato Brasileiro.

Os gols do Cruzmaltino foram marcados por Rayan e David no segundo tempo do duelo, quando o time já jogava com um a menos. Deyverson começou Fortaleza x Vasco no banco de reservas, mas entrou aos 25 minutos da etapa final.

Quando o jogo estava 1 a 0 e o Leão buscava o empate, Deyverson, do Fortaleza, deu uma banda em Barros, do Vasco, e levou cartão amarelo. A comentarista Ana Thaís Matos reprovou a atitude do jogador.

- Mais um pra coleção de lances feios do Deyverson. Lances feios/inconsequentes do Deyverson. É um personagem legal, a gente fala bastante dele, tem história, gols importantes, final de Libertadores, mas ele tem uma sequência, uma série de lances desnecessários no futebol - disse Ana Thaís.

Deyverson, atacante do Fortaleza, foi reserva diante do Vasco (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Apesar de ter um a menos desde o primeiro tempo, quando Hugo Moura foi expulso, o Vasco se impôs diante do Fortaleza na Arena Castelão. O goleiro Léo Jardim foi o grande destaque do duelo, protagonizando defesas espetaculares que seguraram a vantagem.

Vivendo momento conturbado, Deyverson entrou em Fortaleza x Vasco no segundo tempo e não teve grandes oportunidades. O titular foi Martin Lucero, argentino que tem a preferência de Martin Palermo, ex-jogador do Boca Júniors.

Após o apito final, o tempo fechou entre os jogadores das duas equipes. Adam Bareiro, atacante do Leão do Picci, foi expulso, e Victor Luís , lateral do Vasco, também levou o vermelho.