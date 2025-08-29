CBF dá parecer sobre lance polêmico no clássico entre Vasco e Botafogo

Em nota publicada na manhã desta sexta-feira (29), a Confederação Brasileira de Futebol divulgou o parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) sobre o polêmico lance no segundo tempo do clássico entre Vasco e Botafogo, na última quarta-feira (27), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o time Cruz-Maltino reclamou de pênalti de Marlon Freitas por toque na bola com o braço.

O CCEI se reuniu em encontro virtual e, conforme o grupo, não há discordância em relação à decisão de Anderson Daronco, árbitro de campo, e Rodolpho Toski Marques, VAR. Para o comitê, Marlon Freitas não ampliou o espaço para impedir a finalização de Rayan, atacante do Vasco.

— O parecer técnico do Comitê Internacional é de que não houve pênalti no lance citado. A bola bate no braço e no peito do jogador do Botafogo. A parte do braço que tem contato com a bola está à frente do corpo, sem ampliar seu espaço corporal considerando a direção da bola — diz o documento, assinado pelo Diretor de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra.

Parecer da CBF sobre polêmica em Vasco x Botafogo (Foto: Divulgação/CBF)

A reunião do Comitê contou com os ex-árbitros Nicola Rizolli (Itália), Néstor Pitana (Argentina) e Sandro Meira Ricci, além do diretor da Comissão de Arbitragem Rodrigo Cintra e do membro Fabricio Vilarinho. Esta é uma nova estrutura da Comissão de Arbitragem da CBF.

Com o empate por 1 a 1, Vasco e Botafogo decidirão a vaga na semifinal da Copa do Brasil no dia 11 de setembro, após a Data Fifa, no Estádio Nilton Santos, casa do Glorioso. Em caso de nova igualdade, o confronto irá para os pênaltis.

