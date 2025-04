Vasco na Sul-Americana: confira o panorama do Grupo G

Finalizada a 2ª rodada da Sul-Americana, o Vasco está atrás do Lanús, da Argentina, que lidera o Grupo G da competição. O próximo jogo será entre o clube brasileiro e o time argentino.

O Vasco venceu o Puerto Cabello, por 1 a 0, com gol de Vegetti. O atacante argentino tem três gols com a camisa cruz-maltina na competição. Já o Lanús ganhou do Melgar, por 3 a 0, com gols de Marcelino Moreno, Salvio e Orozco. O que está por vir na Sul-Americana? Quais os jogos realizados e os pela frente? O que cada time precisa para se classificar? Confira abaixo.

Vegetti garantiu a vitória do Vasco contra o Puerto Cabello (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Jogos realizados

1ª rodada

Melar 3 x 3 Vasco

Puerto Cabello 2 x 2 Lanús

2ª rodada

Vasco 1 x 0 Puerto Cabello

Lanús 3 x 0 Melgar

Jogos pela frente

3ª rodada

Vasco x Lanús (dia 22/04, às 21h30, em São Januário)

Melgar x Puerto Cabello (dia 22/04, às 23h, Estádio Monumental de la UNSA)

4ª rodada

Melgar x Lanús (06/05, às 23h, Estádio Monumental de la UNSA)

Puerto Cabello x Vasco (dia 07/05, às 19h, Estádio Misael Delgado)

5ª rodada

Puerto Cabello x Melgar (13/05, às 21h30, Estádio Misael Delgado)

Lanús x Vasco (13/05, às 21h30, La Fortaleza)

6ª rodada

Vasco x Melgar (dia 27/05, às 19h, São Januário)

Lanús x Puerto Cabello (dia 27/05, às 19h, La Fortaleza)

Como está a classificação?

O Vasco conquistou os primeiros três pontos na Sul-Americana ao vencer o Puerto Cabello. No entanto, o Cruz-Maltino não lidera o Grupo G, uma vez que o Lanús venceu o Melgar, na Argentina, por 3 a 0. Com isso, o clube argentino leva a melhor no saldo de gols.

A tendência é que Vasco e Lanús briguem pela primeira colocação, que garante uma vaga direta às oitavas de final da Sul-Americana, do grupo e façam o famoso "jogo de seis pontos". A segunda colocação leva a equipe para a disputa dos playoffs, onde o time encontrará o adversário que sair da Libertadores.

