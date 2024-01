Allan negocia com o Botafogo e isso faz o Vasco correr contra o tempo na disputa pelo atleta. A expectativa é de que a 777 Partners bata o martelo sobre a contratação do volante nos próximos dias, já que o jogador tem conversas avançadas com o rival. Este "ok" ou não, por parte da empresa estadunidense, também se aplica ao caso de Cuéllar.