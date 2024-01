Fora do campo, temos muito do que nos orgulhar como organização enquanto nos esforçamos para reconstruir as finanças do Vasco. Este é um novo Vasco, que é profissional e financeiramente sustentável. Até o final de 2023, aumentamos as receitas em mais de 60%, reduzimos nossas dívidas em cerca de R$100 milhões e aumentamos o valor dos jogadores em mais de 200%. Esperamos resultados ainda melhores até o final de 2024, liderados pelo CEO da Vasco SAF, Lucio Barbosa, e pela CFO, Kátia dos Santos, que passam de funções interinas para permanentes. A dedicação inabalável deles em estabilizar a Vasco SAF conquistou minha total confiança e apoio.