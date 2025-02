Vasco x Flamengo: venda para público geral começa nesta quinta

Os ingressos para o clássico entre Vasco e Flamengo no sábado (1), pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca, já estão à venda. As equipes irão se enfrentar no Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo, às 17h45 (de Brasília).

O público geral teve acesso aos bilhetes às 10h desta quinta-feira. Anteriormente, sócios-torcedores do clube de São Januário tiveram prioridade na compra das entradas (início às 17h de quarta). A comercialização é por meio do site vasco.eleventickets.com.

Importante ressaltar que o acesso ao estádio será exclusivamente via e-ticket, com o QR Code que será gerado automaticamente no momento da compra.

Vasco e Flamengo se enfrentam no Estádio Nilton Santos (Foto: Divulgação/Flamengo)

Confira os valores dos ingressos para Vasco x Flamengo

Setor Oeste Superior

• Estatutário – R$ 60,00

• Dinamite Eterno – Check-in

• Gigante ★★★★★ – R$ 30,00

• Gigante ★★★★ – R$ 36,00

• Gigante ★★★ – R$ 42,00

• Gigante ★★ – R$ 48,00

• Norte a Sul – R$ 60,00

• Camisas Negras – R$ 80,00

Setor Oeste Inferior

• Estatutário – R$ 70,00

• Dinamite Eterno – Check-in

• Gigante ★★★★★ – R$ 35,00

• Gigante ★★★★ – R$ 42,00

• Gigante ★★★ – R$ 49,00

• Gigante ★★ – R$ 56,00

• Norte a Sul – R$ 70,00

• Camisas Negras – R$ 98,00

Setor Norte

• Estatutário – R$ 50,00

• Dinamite Eterno – Check-in

• Gigante ★★★★★ – R$ 25,00

• Gigante ★★★★ – R$ 30,00

• Gigante ★★★ – R$ 35,00

• Gigante ★★ – R$ 40,00

• Norte a Sul – R$ 50,00

• Camisas Negras – R$ 70,00

Ingressos Inteira

• Vasco – Setor Oeste Superior: R$ 120,00

• Vasco – Setor Oeste Inferior: R$ 140,00

• Vasco – Setor Norte – 100,00

• Visitante – Setor Leste Superior: R$ 120,00

• Visitante – Setor Leste Inferior: R$ 140,00

• Visitante – Setor Sul – R$100,00

Jogo de volta

A partida de volta do Clássico dos Milhões, com mando de campo do Flamengo, será no dia 8 de março, no Maracanã, também às 17h45.