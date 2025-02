Vasco contará com reforços para semifinal no Carioca

Benjamín Garré e Nuno Moreira estão aptos para fazer a estreia pelo Vasco. A dupla de atacantes está regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O nome de Garré apareceu no sistema do BID da CBF na terça-feira (25), enquanto o de Nuno Moreira só nesta quarta-feira (26). Ambos serão oficialmente apresentados pelo Vasco na manhã desta quinta-feira (27), no CT Moacyr Barbosa.

Segundo o regulamento do Campeonato Carioca, os clubes podem inscrever até o penúltimo dia antes do jogo das semifinais. Ou seja, para contar com Benjamín Garré e Nuno Moreira, o Vasco precisava inscrever os atacantes até esta quinta-feira.

continua após a publicidade

➡️ Justiça defere pedido de Recuperação Judicial do Vasco; saiba detalhes da decisão

Vasco corre por Loide Augusto

Enfim, Loide Augusto vai desembarcar no Brasil para assinar com o Cruz-Maltino. O atacante angolano chega ao Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, último dia para o clube inscrever jogadores visando a semifinal.

A demora de Loide se deu por conta de trâmites burocráticos. O atacante estava em Portugal resolvendo estas pendências.

Loide Augusto desembarca no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (27) (Foto: Instagram/Alanyaspor)

Vasco e Flamengo fazem o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca neste sábado (1º), às 17h45, no Estádio Nilton Santos. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate para avançar à final.