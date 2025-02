Nuno Moreira é apresentado pelo Vasco e relembra parceria com Loide Augusto: ‘Combinávamos bem’

O novo atacante do Vasco, Nuno Moreira, foi parceiro de Loide Augusto, que ainda não foi oficialmente apresentado pelo clube. A dupla vai reeditar a parceria dos tempos de sub-23 do Sporting, de Portugal.

- É um grande jogador, gostei muito de jogar com ele no sub-23. Combinávamos bem porque ele é muito rápido, é um jogador que ia muito na profundidade e que me ajudava nesse aspecto. Acho que ele vai ser muito feliz aqui - disse Nuno Moreira. E completou contando que pediu referências do clube para Álvaro Pacheco, técnico que já comandou o atacante:

- Em relação ao Mister, tenho muito carinho por ele, foi uma pessoa que me ajudou muito enquanto jogador e pessoa também, foi meu primeiro treinador na Primeira Liga. Sim, falei com ele para perguntar como eram as coisas aqui e ele falou superbem daqui. Eu pessoalmente queria que ele tivesse dado certo aqui porque é um grande treinador. Mas, sim, falei com ele e me deu boas indicações do Vasco.

Nuno Moreira pode estrear pelo Vasco no clássico contra o Flamengo. O atacante português se considera apto para fazer a primeira partida com a camisa cruz-maltina.

- Acho que temos que focar no que podemos controlar, não podemos focar no que as pessoas dizem. Temos que chegar ao jogo e provar o que realmente somos, vai passar muito por isso Vai ser um jogo disputado até o último minuto, o que as pessoas dizem não me interessa. Sei que é uma boa equipe. Me disseram que tem qualidade, mas estou focado em olhar para meus colegas, saber o que eles podem fazer e o que não. Estou muito confiante para o jogo - afirmou.

Confira mais respostas de Nuno Moreira, atacante do Vasco:

POSIÇÃO PREFERIDA

- Estou muito feliz de estar aqui. Sou um extremo que gosta de jogar pela esquerda, mas posso jogar como um terceiro meia também. Dou liberdade para o lateral ir ao ataque e gosto de assistir aos meus colegas no ataque.

VASCO X FLAMENGO

- Sei que é um derbi muito grande aqui no Rio de Janeiro. Quanto à expectativa, quero ajudar o Vasco, seja no banco seja como titular. Estou adaptado aos treinos, ao calor do Rio de Janeiro. Então estou muito feliz de estar aqui, os treinos têm corrido bem. Espero ajudar o Vasco.

ADAPTAÇÃO

- Em relação Às raízes portuguesas, isso tem me ajudado muito. A língua é muito parecida, a comida é muito parecida. As pessoas são muito amigáveis comigo, tenho me sentido muito bem.

NEGOCIAÇÃO COMPLEXA

- Eu estava fazendo uma grande temporada, acho que é normal àquela altura muitas equipes perguntando por mim. Eu estava deixando andar para ver o que seria, mas obviamente o Vasco, como um grande clube que é, e com o projeto apresentado, eu fiquei muito feliz de vir para cá.

DISTÂNCIA DA FAMÍLIA

- Em relação à família, eu trouxe minha namorada. Hoje em dia, estou habituado a estar longe da minha família. Sou do Porto, mas morava em Lisboa. Hoje em dia nos falamos todos os dias, não sinto tanta saudade de casa, apesar de estar longe.

PRIMEIRO CONTATO COM O GRUPO

- Em relação aos companheiros, estou extremamente feliz. Todos têm muita qualidade, acho que o futebol é parecido com meu estilo de jogo. Estou feliz com a maneira como me receberam, todos me perguntaram se eu já tinha arranjado casa, como eu estou me sentindo aqui no Rio. Isso é muito importante para mim.

EXPECTATIVA

- Espero continuar fazendo o trabalho que eu vinha fazendo nesses últimos seis meses principalmente. Estou muito focado no que eu posso fazer para melhorar como pessoa e como jogador para, dentro de campo, poder dar a melhor resposta possível e ajudar o Vasco.