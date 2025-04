O Vasco enfrenta o Cruzeiro na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e inicia uma maratona de seis jogos longe de São Januário. O Cruz-Maltino só volta a reencontrar o torcedor na Colina Histórica no dia 17 de maio, para enfrentar o Fortaleza.

Até a disputa da 9ª rodada do Brasileirão, o Cruz-Maltino vai viajar aproximadamente 18 mil quilômetros em 17 dias. Nestes dias, a equipe comandada por Fábio Carille também fará duas viagens para fora do Brasil. Confira a programação abaixo.

Data Partida Local Competição 27 de abril Cruzeiro x Vasco Uberlândia (MG) 6ª rodada do Brasileirão 1º de maio Operário x Vasco Ponta Grossa (PR) Terceira fase da Copa do Brasil 4 de maio Vasco x Palmeiras Brasília (DF) 7ª rodada do Brasileirão 7 de maio Puerto Cabello x Vasco Valência (VEN) 4ª rodada do Grupo G da Sul-Americana 10 de maio Vitória x Vasco Salvador (BA) 8ª rodada do Brasileirão 13 de maio Lanús x Vasco Buenos Aires (ARG) 5ª rodada do Grupo G da Sul-Americana

O descanso será fundamental para esta dura sequência. Isso porque dentro deste período, o Cruz-Maltino fará seis partidas num intervalo de 17 dias.

- Fisicamente não se consegue trabalhar nada. O cansaço de uma partida bate 48 horas depois. O de sábado bateu ontem - disse Carille após o empate com Lanús.

- Vamos ter uma pausa. Quatro dias para o jogo contra o Cruzeiro. E depois três dias para o Operário. O descanso é maravilhoso para nós - finalizou.

Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (27), às 18h30, em Uberlândia. A partida, que é válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, será no Estádio Parque do Sabiá.