Pedrinho explica contexto da fala que Vasco tem elenco top-8

Antes do Vasco embarcar para Uberlândia, onde enfrenta o Cruzeiro, Pedrinho, presidente do clube, explicou o sentido de ter falado que o elenco cruz-maltino era "top-8. Segundo o dirigente, a afirmação foi tirada de contexto.

- Eu falei que o Vasco estava entre os oito melhores elencos, pegaram essa parte e tiraram (do contexto). Eu me referi ao elenco. O que vai levar para frente ou para trás é o desempenho - disse Pedrinho em entrevista ao BTB Sports. E completou:

- Mas façam esse exercício. Façam uma avaliação fria. Pega, compara jogador por jogador e aí você vai ver que o Vasco vai ter ou não a condição de desempenhar para cima ou pra baixo. Eu faço uma pergunta com toda humildade: o Fortaleza, ano passado, por exemplo, tinha individualmente um time melhor que o nosso, ou esse ano? Não, mas ele desempenha melhor? Desempenha. O Atlético Mineiro não tinha no ano passado um time melhor que o nosso? Mas terminou atrás da gente. Foi isso que eu quis falar. Que tem capacidade de desempenhar para isso. Se não desempenhar, vai desempenhar para baixo.

Pedrinho reforçou a vontade de renovar com Philippe Coutinho. O meia, que está cedido por empréstimo ao Vasco até o dia 30 de junho, pertence ao Aston Villa, da Inglaterra.

- Eu vou fazer todo o esforço para que isso aconteça. A gente sabe do potencial do Coutinho, que era questão de adaptação. A gente sabe do esforço que ele fez pra vir. Não posso prometer, pois tem muitas coisas envolvidas nisso, mas o desejo é grande.

Philippe Coutinho tem contrato com Vasco até 30 de junho (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Além de ter explicado o contexto da fala e comentado a questão de Philippe Coutinho, Pedrinho também pontuou que o Vasco será assertivo na próxima janela de transferências. O mercado estará aberto, primeiramente, entre os dias 2 e 10 de junho, em razão do Mundial de Clubes, e entre 10 de julho e 2 de setembro.

- O desejo por grandes jogadores é óbvio e é a expectativa do torcedor. Sei que tem um anseio muito grande, ainda mais com os rivais em competições internacionais importantes como o Mundial, títulos recentes. Já falei algumas vezes, e isso irrita o torcedor em alguns momentos, mas é um processo que a gente precisa passar, de reestruturação, e isso está sendo feito. Dentro das condições, a gente tenta ser o mais assertivo possível - garantiu o presidente do Vasco - pontuou Pedrinho. E finalizou:

- O processo de contratação, diferente do que muita gente fala, é feito de forma muito cautelosa. Todos os dados, informações, são muito criteriosos. (..) As necessidades que a gente percebe, ajustes que precisem ser feitos no elenco, de repente o torcedor, a imprensa, tenham outra opinião. A gente conseguiu inchar um pouco o elenco, trazer mais opções para as posições. A gente vai tentar, mais uma vez, ser estratégico (na janela) e fazer uma boa janela de transferências.