DiadoGoleiro: Com Jefferson e Germano, relembre quem mais jogou pelos times cariocas

Neste sábado (26), é comemorado o Dia do Goleiro. Para os clubes do Rio de Janeiro, não faltam ídolos na posição. Em homenagem ao dia deles, o Lance! relembra os goleiros que mais vestiram a camisa dos quatro cariocas.

Fluminense: Castilho - 698 partidas

Além de goleiro que mais vestiu a camisa, Castilho também é o recordista absoluto de mais jogos pelo Fluminense, com 698 partidas disputadas. Conhecido por sua bravura e lealdade ao clube, Castilho atuou no Fluminense de 1947 a 1965 e se tornou um verdadeiro símbolo do Tricolor. Ele conquistou títulos importantes e é lembrado como um dos maiores goleiros da história do clube e do futebol brasileiro.

No Dia do Goleiro, arqueiro que mais vestiu a camisa do Fluminense foi Castilho. (Foto: Reprodução)

Vasco: Germano - 632 partidas

Carlos Germano, o lendário goleiro do Vasco, disputou 632 jogos pelo clube entre 1990 e 2004. Ele foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores em 1998 e do Brasileirão em 1997, destacando-se por suas defesas decisivas. Germano é lembrado como um dos maiores goleiros da história do Vasco e do futebol nacional.

o Dia do Goleiro, arqueiro que mais vestiu a camisa do Vasco foi Carlos Germano. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Flamengo: Cantareli - 557 partidas

Cantareli, um dos grandes goleiros da história do Flamengo, defendeu o time em 557 partidas. Ele esteve presente em momentos importantes, incluindo a conquista do Mundial em 1981. Sua segurança e habilidade debaixo das traves o colocam entre os jogadores que mais defenderam o Flamengo.

No Dia do Goleiro, arqueiro que mais vestiu a camisa do Flamengo foi Cantareli. (Foto: Reprodução). <br>

Botafogo: Jefferson - 457 partidas

Jefferson, o goleiro que conquistou o coração da torcida botafoguense, defendeu o clube em 457 jogos entre 2003 e 2018. Ele é lembrado por suas defesas espetaculares e por seu amor ao Botafogo.

No Dia do Goleiro, arqueiro que mais vestiu a camisa do Botafogo foi Jefferson. (Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Além dele, o Botafogo também tem outro goleiro emblemático na história do clube: Manga. Seu legado na posição é tão significativo que o dia de seu nascimento, 26 de abril, foi escolhido como o Dia do Goleiro. O jogador faleceu no início de abril de 2024 e acumulou 442 vestindo a camisa do Alvinegro.