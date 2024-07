Em 2017 foi a última vez que o Vasco se classificou para a Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves/Photo Premium)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 11:28 • Rio de Janeiro

Com a vitória sobre o Atlético-GO, o Vasco igualou a campanha do último ano em que se classificou para a Libertadores. Em 2017, ao final da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino também tinha os mesmos 23 pontos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

➡️ Vasco na Liberta 2025? Projete a tabela do Gigante até o final do Brasileirão com o simulador do Lance!

As coincidências não param por aí. Tanto em 2017, quanto em 2024, o Vasco possui o mesmo número de vitórias (7), empates (2), derrotas (8) e saldo de gols (-6). Confira abaixo.

Vasco na 17ª rodada em 2017 x Vasco na 17ª rodada em 2024 (Foto: Reprodução/Tabela OGol e Tabela Lance!)

A vitória sobre o Atlético-GO faz com que o Vasco mire ainda mais melhores colocações na tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje, sete pontos separam o Cruz-Maltino do G4 na competição. Em se tratando da fase preliminar da Libertadores, seis pontos afastam a equipe de São Januário do G6.

Agora, o Vasco volta a entrar em campo no final de semana, quando enfrenta o Atlético-MG às 16h do domingo (21). Esta será a primeira vez que o Cruz-Maltino vai enfrentar o Galo na Arena MRV.