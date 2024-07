Sorteio da Copa do Brasil: quem desponta como craque da competição?

Copa do Brasil conta com grandes destaques até as oitavas de final (Foto: Lucas Figueiredeo/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os oito confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil serão definidos entre os 16 times que seguem vivos em busca do título. Mas a competição já conta com alguns destaques individuais que despontaram como craques do torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Lance! traz uma lista de jogadores que são protagonistas da Copa do Brasil, mas também atletas que podem fazer barulho após terem sido contratados na janela de transferências do meio do ano. Confira os principais nomes.

Destaques até a 3ª fase

Um dos principais nomes da Copa do Brasil é o centroavante Pablo Vegetti, do Vasco. O argentino é o artilheiro da competição com quatro gols marcados e contribuído com uma assistência. O Pirata balançou as redes contra todos os rivais enfrentados pelo Cruz-Maltino: Marcílio Dias, Água Santa e Fortaleza.

Além do centroavante, o lateral-esquerdo Lucas Piton também foi decisivo com gols marcados nas retas finais das partidas contra Água Santa e Fortaleza. O atleta possui muita aptidão ofensiva e vem crescendo nos momentos certos do torneio.

Vegetti e Piton são dois destaques da Copa do Brasil até o momento (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Dentre os atletas que fizeram suas estreias na Copa do Brasil na 3ª fase, Pedro, do Flamengo, e Arias, do Fluminense, marcaram dois gols em duas partidas. Os protagonistas de suas equipes balançaram as redes em todos os jogos disputados e vivem a expectativa de manter os números na sequência.

Uma das surpresas das oitavas de final, o Atlético-GO conta com dois destaques no torneio: Luiz Fernando participou de dois jogos e marcou dois gols. Por outro lado, o lateral Guilherme Romão é o principal garçom da Copa do Brasil com três assistências para seus companheiros.

Quem pode se destacar

Tem jogador que nem estreou na Copa do Brasil, mas que já cria grandes expectativas nos torcedores de suas equipes. Um dos principais exemplos é Felipe Anderson, que é tratado como um dos maiores reforços do futebol brasileiro em 2024 e pode jogar pelo Palmeiras nas oitavas de final.

Felipe Anderson é um dos principais reforços do Palmeiras e do futebol brasileiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Uma das equipes com mais destaques até aqui, o Vasco contratou o meia-atacante Philippe Coutinho, que também chega com o potencial de mudar o Cruz-Maltino de patamar. O time comandado por Rafael Paiva vive grande fase, e o camisa 11 busca chegar ao nível físico ideal para brilhar na Copa do Brasil.

Um dos reforços que não deve causar impacto em termos de gols e assistências é o de Thiago Silva, que chega no Fluminense com status de melhor zagueiro do país. Embora o Tricolor ainda não tenha sofrido gols no torneio, o Time de Guerreiros tem a 5ª pior defesa no Brasileirão.

Reforço que pode nem jogar

Contratação mais cara da história do futebol Brasileiro, Thiago Almada pode nem jogar na Copa do Brasil com a camisa do Botafogo. O meia representará a Argentina nos Jogos Olímpicos de Paris e só deve voltar ao país após o jogo de volta das oitavas de final. O campeão do mundo só jogará na competição caso o Alvinegro avance às quartas de final.

Thiago Almada corre o risco de não jogar na Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Botafogo)