Sorteio da Copa do Brasil: ex-jogador crava campeão e clássicos nas semifinais

Publicada em 18/07/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 18/07/2024 - 10:39

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil ocorre nesta quinta-feira (18), mas o ex-jogador Cicinho foi além, e projetou a final do torneio. Comentarista do SBT, o ex-lateral afirmou que São Paulo e Flamengo vão reeditar a decisão da última temporada.

- O campeão vai ser o São Paulo, e o vice-campeão será o Flamengo. Vai ser a mesma final do ano passado. As semifinais vão ser São Paulo x Palmeiras, com "taca" do São Paulo no Palmeiras, e Flamengo x Botafogo - profetizou Cicinho, durante o "Arena SBT".

Athletico Paranaense, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Goiás, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco da Gama são os clubes classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil.