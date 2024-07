Sorteio da Copa do Brasil: onde assistir à definição dos confrontos das oitavas de final

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil será realizado nesta quinta-feira (18), às 14h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão da CBF TV (Youtube) e estará disponível ao vivo no site do Lance! além do canal por assinatura Sportv.

Os jogos de oitavas de final da Copa do Brasil acontecem nas semanas de 31 de julho (ida) e 7 de agosto (volta). Estão classificados para a disputa Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Goiás, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco.

✅ FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil

Sorteio dos confrontos de oitavas de final

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 18 de julho de 2024, às 14h (de Brasília);

📺 Onde assistir: CBF TV, Sportv e site do Lance!

🗒️ REGRAS

O sorteio não terá separação de potes. Além disso, será permitida a realização de clássicos estaduais. O mando de campo vai se definido da mesma maneira.

💸 PREMIAÇÃO

As oitavas de final da Copa do Brasil vão render R$ 3,465 milhões aos clubes. A classificação para as quartas de final valem mais R$ 4,515 milhões.

Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil acontece nesta quinta-feira (18) (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)