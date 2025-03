Vasco faz modificações em São Januário por exigência da Conmebol

O Vasco conheceu seus adversários na Sul-Americana, em sorteio realizado na última segunda-feira (17), e descobriu quais serão os primeiros passos na competição. Para avançar de fase, o fator casa será fundamental para o Cruz-Maltino, que já iniciou melhorias para contar com São Januário durante o torneio.

A diretoria planeja investir cerca de 500 mil reais em novos refletores, para adequar o estádio às exigências da Conmebol. A informação foi primeiramente dada pelo canal "Atenção, Vascaínos" e confirmada pelo Lance!.

Segundo o regulamento da entidade, para um estádio está apto para cediar partidas das competições sul-americanas, é necessário iluminação da parte interna e externa do palco exportivo:

– Sistema de iluminação nas áreas internas abertas e fechadas do entorno, facilitando o trânsito seguro, orientação, localização e identificação do público e, da mesma forma, detectando qualquer ação que altere a ordem pública e o bom desenvolvimento do evento esportivo.

As regras da entidade estabelecem diferentes capacidades mínimas para cada fase da competição. Atualmente, o número máximo de pessoas suportado por São Januário - conforme determinação do Corpo de Bombeiros - é de 21.419, mais que suficiente para cumprir os 10 mil estabelecidos pela Conmebol na fase de grupos.

Porém, caso avance às semifinais do torneio, o Cruz-Maltino pode ter problemas para continuar mandando seus jogos em São Januário. Isso porque a capacidade mínima exigida pela entidade nessa fase é de 30 mil pessoas. Assim, o Nilton Santos e o Maracanã podem surgir como opções para o Vasco nesse cenário.