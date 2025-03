Jogador do Vasco é emprestado para clube da Série B

O Vasco acertou, nesta quarta-feira (19), o empréstimo do volante Lucas Eduardo para o Cuiabá até o fim de 2025. O atleta foi anunciado pelas redes sociais e chega como décima reforço do clube para a temporada.

Lucas iniciou a carreira no Nova Iguaçu até chegar ao Vasco em 2019, clube em que se profissionalizou. Em 2021, quando atuava pelo sub-17 foi convocado para defender a Seleção Brasileira da categoria. A estreia do jovem no time profissional do Vasco foi em 2023 após ser um dos principais jogadores da equipe sub-20.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o jogador contou um pouco da carreira:

– Eu nasci no Rio de Janeiro, numa comunidade chamada Antares, lá em Santa Cruz. E minha carreira começou no clube chamado Nova Iguaçu. De lá, Deus me deu a oportunidade de ir para o Vasco da Gama, onde eu fiquei cinco anos. Passei pela categoria de base na Seleção Brasileira com 17 anos. Fui bicampeão no Sub-20 e agora estou chegando no Criabá para agregar, para somar, um clube sensacional que me deu essa oportunidade de ouro.

A estreia no profissional do Vasco foi em 2023, após ser um dos principais jogadores do time sub-20. Lucas já iniciou os treinamentos no CT Manoel Dresch e fica à disposição da comissão técnica para a disputa da Série B do Brasileiro.

O Vasco tem feito movimentos para emprestar os atletas de base com pouco espaço na equipe principal para que tenham ritmo de jogo e possam reforçar o elenco futuramente. Além de Lucas Eduardo, o meia JP foi mais um a ser emprestado para o Avaí até o fim do ano.

Fora do estadual, o Cruz-Maltino tem mais duas semanas de preparação com o técnico Fábio Carille para a estreia no Brasileirão, contra o Santos, em São Januário, no domingo, 30 de março, a partir das 18h30 (de Brasília).