Flamengo e Vasco tem compromissos agendados para o mesmo dia e horário, ambos no Rio de Janeiro, por Libertadores e Sul-Americana, respectivamente. A Conmebol divulgou a tabela detalhada das competições na noite de terça-feira (18), com as duas equipes mandando partidas em 9 de abril, às 21h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo o documento publicado pela entidade, o Rubro-Negro receberá o Central Córdoba, da Argentina, no Maracanã, pela segunda rodada da Liberta. Por sua vez, o Cruz-Maltino encara o Puerto Cabello, da Venezuela, em São Januário, pelo segundo jogo da fase de grupos da Sula.

Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) não costuma liberar a realização de duas partidas desta magnitude no mesmo dia. No entanto, em agosto do ano passado, jogos de Botafogo e Fluminense pela Libertadores ocorreram em uma mesma quarta-feira, dia 29 de agosto, com a Polícia garantindo a segurança.

continua após a publicidade

Jogos de Botafogo e Fluminense dificultam logística

Além das partidas de Flamengo e Vasco marcadas para o mesmo dia, Botafogo e Fluminense também estão na jogada. Na véspera, terça-feira (8), o Glorioso recebe o Carabobo, da Venezuela, no Nilton Santos às 21h30. Já no dia seguinte, quinta-feira (10), é a vez do Tricolor enfrentar o San José, da Bolívia, no Maracanã.

Desta forma, uma possível mudança de datas de um dos jogos previstos para a quarta-feira (9) é dificultada, já que os outros grandes do Rio jogam na mesma semana.

continua após a publicidade

O Lance! pediu posição da Conmebol e do Bepe sobre a questão, sem sucesso. A matéria será atualizada em caso de resposta.

➡️ Zico critica atitude de presidente da Conmebol: ‘Boca fechada é melhor’