A nova camisa do Vasco, que provavelmente será a última produzida pela Kappa, vazou no show do cantor Luccas Carlos nesta sexta-feira (20). O uniforme será lançado oficialmente pelo clube no dia 27 de junho. Veja imagens abaixo.

O primeiro uniforme do Vasco conta com gola polo e detalhes escritos "1898". Por outro lado, tem uma semelhança com a camisa branca e não tem a tradicional faixa nas costas.

Vasco tem acerto encaminhado com a Nike

Vasco e Nike se aproximam para um final feliz. A expectativa é de que a empresa norte-americana vista a camisa cruz-maltina já no início de 2026

O Vasco tende a ser o principal clube da Nike no Brasil. A ideia da empresa é explorar o potencial vascaíno para voltar com força ao mercado brasileiro, tendo em vista que o Cruz-Maltino faz parte do top-3 torcidas que lideram em compras de camisas oficiais, ficando atrás somente de Flamengo e Corinthians.

Inclusive, a Nike pretende bater de frente com a principal concorrente, a Adidas. A empresa alemã veste o Flamengo, maior rival do Vasco.

Além disso, o contrato entre Vasco e Nike se tornará o maior de fornecimento de material esportivo na história do clube. A empresa pagará mais de R$ 300 milhões, caso metas sejam batidas, em sete anos.

A parceria promete um local de destaque para o clube nas lojas da empresa e parceiras, como a Centauro. O acordo também há a possibilidade de criação da "Vasco Nike", uma loja temática, no Rio de Janeiro, para mostrar que a empresa estadunidense está voltando com força para a cidade.

A Nike já apresentou enxoval aos lojistas do Vasco. O valor das camisas deve variar entre R$ 400, o modelo de torcedor, e R$ 750, para os vascaínos que quiserem comprar a versão utilizada pelos jogadores em campo.