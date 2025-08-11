João Victor atua por 90 minutos sob vaias e recebe apoio interno no Vasco

O zagueiro João Victor vive momento complicado com a camisa do Vasco, ainda que a blindagem da comissão técnica seja grande. No último domingo (10), no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, em São Januário, o jogador não teve paz. Foram 90 minutos de muitas vaias em todas as suas ações.

No intervalo da partida, o jornalista André Hernan publicou sobre um suposto pedido do zagueiro para deixar o Vasco. O técnico Fernando Diniz, questionado sobre o tema, saiu em defesa do jogador.

— Obviamente que ele tem responsabilidade pela hostilidade do torcedor pelo que fez no passado e por rebater o torcedor. Ele sabe que cometeu esse erro, mas tem jogado muito bem e não pediu para sair. Ele pode sair? Pode sair. É tão bom jogador que vira e mexe tem procura pelo João Victor. Porque não foi ele que falou. É um jogador que quer, tem vontade de conquistar coisas pelo Vasco, quer se redimir jogando — disse Diniz.

A atuação contra o Galo foi regular. João Victor não comprometeu na defesa e se apresentou em diversos momentos à frente da linha de zaga para dar opção na construção. Os problemas são antigos.

João Victor foi acusado de debochar de torcedores após a derrota para o Independiente Del Valle, no Equador, pela Sul-Americana, e depois "bateu de frente" com membros de uma torcida organizada durante protestos no CT Moacyr Barbosa. Em vídeo divulgado, integrantes afirmaram que o problema passou a ser pessoal.

— Eu gostaria que a torcida desse esse crédito para ele. Porque ele é um jogador importante para nós. E ele tem que fazer isso que ele fez. A torcida vaia, e ele joga. Ele não tem que responder nada, porque a torcida está no direito de vaiar. Em algumas ocasiões, o João Victor, eu sei que ele deu motivo para torcida ter essa hostilidade com ele. Agora ele tem que aguentar e tem que produzir. Mas, se eu pudesse, eu pediria, de fato, para a torcida dar um voto de confiança — pediu o técnico do Vasco.

Se o zagueiro carece de confiança e prestígio, o Vasco carece de boas atuações. Se anteriormente a chegada de uma peça para a posição não era tratada como prioridade, agora, a diretoria cruz-maltina reconsidera e deve fazer investimento para reforçar o setor. O alvo da vez é Carlos Cuesta, do Galatasaray.