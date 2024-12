Vasco fará jogo-treino contra o Volta Redonda visando o Carioca

O Vasco enfrenta o Volta Redonda, em jogo-treino, no dia 4 de janeiro, em São Januário. O duelo será preparatório para a disputa do Campeonato Carioca. A informação foi publicada primeiramente pelo canal "Atenção, Vascaínos!" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Retrospectiva 2024: Vasco enfrenta montanha-russa de emoções

O grupo que disputará o jogo-treino contra o Volta Redonda será o que se reapresentou no CT Moacyr Barbosa. A equipe é composta por crias da base e alguns jogadores que voltam de empréstimo. De Lucca, Serginho e Zé Gabriel são alguns desses atletas.

Na apresentação, na sexta-feira (27), os jogadores que disputarão as primeiras rodadas do Campeonato Carioca realizaram exames. O técnico do sub-20, Ramon Lima, é quem está no comando a equipe.

continua após a publicidade

Elenco alternativo do Vasco se apresentou no dia 27 de dezembro (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Grupo do Vasco que disputará as primeiras rodadas do Carioca

Goleiros: Allan, Kadu, Pablo e Thiago;

Laterais: Alex, Alisson, Melim, Paulinho, Riquelme e Victor Luís;

Zagueiros: Kaio Júnior, Luiz Gustavo, Lyncon e Walace;

Volantes: Bernardo, De Lucca Lucas Eduardo Luis Felipe Zé Gabriel;

Meias: Diego Ahmed, Guilherme Estrella, JP e Rafael;

Atacantes: Bruno Lopes, Carlos Eduardo, Daniel, Davi Macaé, David Nunes, GB, Maxsuell Alegria, Serginho e Warley.