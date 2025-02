O Vasco está definido para entrar em campo pela primeira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino enfrenta o União Rondonópolis, às 21h30 desta terça-feira (18), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

Carille promoveu algumas mudanças na equipe que perdeu no clássico por 2 a 0, para o Flamengo, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Na defesa, Paulo Henrique entra no lugar de Puma Rodríguez na lateral direita.

Do meio-campo em diante, o Vasco também está com diversas modificado. Carille optou por mudar o esquema tático para o 4-3-3. Hugo Moura e Mateus Carvalho seguem como volantes, e Coutinho será o responsável pela criação

No ataque, o trio será formado por Lukas Zuccarello, Alex Teixeira e Vegetti. Esta será a primeira vez na temporada que Carille escala o Cruz-Maltino com pontas.

Escalação do Vasco contra o União Rondonópolis:

O Vasco vem a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho; Alex Teixeira, Lukas Zuccarello e Vegetti.

UNIÃO RONDONÓPOLIS (Técnico: Leandro Sena)

Fernando Nunes; Arthur Amorim, Bennê, Márcio e Carlos; Iury, Ikson e Nathan; Gabriel Bigode, Gionnotti e Vitinho.