Título do Vasco na Copa do Brasil: relembre a conquista de 2011

A Copa do Brasil de 2011 marcou um dos momentos mais especiais da história do Vasco da Gama. Com uma campanha impecável e comandado por nomes como Felipe, Diego Souza, Alecsandro e Dedé, o clube carioca levantou pela primeira vez o troféu da competição do futebol nacional. A vitória sobre o Coritiba na final garantiu o título inédito e classificou o Gigante da Colina para a disputa da Copa Libertadores da América de 2012. Relembre o título do Vasco na Copa do Brasil de 2011.

O título coroou um trabalho sólido e marcou a volta do Vasco ao cenário dos campeões nacionais após um período sem grandes conquistas. Foi um triunfo que emocionou a torcida e trouxe de volta a confiança no time, consolidando a equipe entre os grandes do Brasil naquele período.

O caminho do Vasco até o título da Copa do Brasil

O Vasco teve uma campanha consistente e avassaladora, superando desafios desde a primeira fase até a final. A equipe se mostrou forte tanto em casa quanto fora, eliminando adversários complicados e escrevendo seu nome na história da Copa do Brasil.

Primeira Fase – Vasco x Comercial-MS

Jogo único: Comercial-MS 1 x 6 Vasco (Mato Grosso do Sul)

O Vasco iniciou sua campanha com uma goleada avassaladora sobre o Comercial-MS, demonstrando sua superioridade logo de cara.

Segunda Fase – Vasco x Náutico

Jogo de ida: Náutico 0 x 3 Vasco (Recife-PE) Jogo de volta: Vasco 0 x 0 Náutico (São Januário, Rio de Janeiro)

Na segunda fase, o Vasco venceu o Náutico fora de casa por 3 a 0, garantindo a classificação sem necessidade de partida de volta.

Oitavas de Final – Vasco x ABC

Jogo de ida: ABC 0 x 1 Vasco (Natal-RN) Jogo de volta: Vasco 2 x 1 ABC (São Januário, Rio de Janeiro)

Contra o ABC, o Vasco fez um jogo seguro fora de casa e confirmou a vaga com uma vitória por 2 a 1 no Rio de Janeiro.

Quartas de Final da Copa do Brasil – Vasco x Atlético-PR

Jogo de ida: Atlético-PR 2 x 2 Vasco (Curitiba-PR) Jogo de volta: Vasco 1 x 1 Atlético-PR (São Januário, Rio de Janeiro)

O duelo contra o Atlético-PR foi um dos mais disputados da campanha. O Vasco conseguiu um empate 2 a 2 fora de casa e segurou um 1 a 1 no jogo da volta, avançando pelo critério do gol fora.

Semifinais – Vasco x Avaí

Jogo de ida: Vasco 1 x 1 Avaí (São Januário, Rio de Janeiro) Jogo de volta: Avaí 0 x 2 Vasco (Florianópolis-SC)

Na semifinal, o Vasco mostrou sua força ao garantir um empate em casa e vencer fora de casa por 2 a 0, eliminando o Avaí e avançando para a grande decisão.

continua após a publicidade

A grande final da Copa do Brasil – Vasco x Coritiba

A final da Copa do Brasil de 2011 foi contra o Coritiba, que vinha de uma excelente campanha. A decisão foi equilibrada e tensa, sendo decidida no critério do saldo de gols.

Jogo de ida: Vasco 1 x 0 Coritiba (São Januário, Rio de Janeiro) Jogo de volta: Coritiba 3 x 2 Vasco (Couto Pereira, Curitiba-PR)

No primeiro jogo da final, em São Januário, Alecsandro marcou o gol da vitória por 1 a 0. No jogo de volta, o Vasco perdeu por 3 a 2, mas levou o título no critério do saldo de gols. O Vasco conquistava sua primeira Copa do Brasil!

Os números da campanha campeã do Vasco da Copa do Brasil

Jogos disputados: 12 Vitórias: 7 Empates: 4 Derrotas: 1 Gols marcados: 21 Gols sofridos: 10 Artilheiro do time: Alecsandro (5 gols)

Legado da conquista da Copa do Brasil

A Copa do Brasil de 2011 marcou uma virada na história recente do Vasco, que vinha enfrentando dificuldades nos anos anteriores. Com um time experiente e qualificado, o Gigante da Colina mostrou sua força e se tornou campeão nacional depois de um longo jejum.

O título também garantiu ao clube a vaga na Libertadores de 2012, onde o Vasco fez uma excelente campanha, chegando até as semifinais. Jogadores como Felipe, Diego Souza, Dedé e Alecsandro entraram para a história do clube, sendo lembrados com carinho pela torcida até hoje.