Ferj suspende jogos do futebol feminino por nível de calor no Rio

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu por suspender as partidas da segunda rodada da Copa Rio Feminina, antes previstas para esta quarta-feira (19), por conta do forte calor na capital Fluminense. Desta forma, o clássico entre Flamengo e Botafogo e o duelo entre Pérolas Negras e Vasco ganharão nova data.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na última segunda-feira (17), a Ferj havia optado por alterar o horário dos jogos das 15h para as 16h. O adiamento de apenas uma hora foi pedido dos mandantes dos confrontos na Gávea e no estádio Izaltino Carneiro Ribeiro, em Cachoeira de Macacu, respectivamente. No entanto, nesta terça-feira (18), a entidade anunciou a suspensão dos eventos.

🗣️ Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, dá diretriz

No último domingo (16), a prefeitura do Rio de Janeiro, representada por Eduardo Paes, realizou uma coletiva para alertar e orientar a população sobre as melhores formas de lidar com a forte onda de calor no estado. A entrevista aconteceu no Centro de Operações Rio (COR). A prefeitura recomenda que seja evitada a exposição direta ao sol nos horários de pico de calor.

continua após a publicidade

— A ciência hoje nos permite entender os efeitos nocivos desse excesso de calor na saúde das pessoas, podendo levar até a morte. A gente quer que os cariocas vão para a rua, se divirtam, aproveitem o que a cidade tem de melhor. Mas é importante se proteger, entender que o calor tem sido cada vez maior — orientou o prefeito Eduardo Paes.

O prefeito, no entanto, explicou que a prefeitura não suspenderá nenhuma atividade na cidade, deixando a decisão a cargo dos organizadores.

➡️ Ferj muda horários do Campeonato Carioca com calor recorde no Rio