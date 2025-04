O Vasco está definido para enfrentar o Melgar, às 19h desta quarta-feira (2), no Estádio Monumental VIrgen de Chapi, pela primeira partida do Grupo G da Sul-Americana. O técnico Fábio Carille manteve a equipe que venceu o Santos no Campeonato Brasileiro.

Na primeira rodada do Brasileirão, Carille optou por escalar três dos oito novos reforços do Vasco para 2025. Foram eles: Mauricio Lemos, Benjamín Garré e Nuno Moreira.

Na defesa, Mauricio Lemos formou dupla com João Victor. Já no sistema ofensivo, Garré e Nuno Moreira foram companheiros do artilheiro Vegetti.

Escalação do Vasco para enfrentar o Melgar

O Vasco vem a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Benjamín Garré, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

MELGAR (Técnico: Wálter Ribonetto)

Cáceda; Lazo, Barrios, Leonel Gonzável e Cabanillas; Orzán, Arias, Tomás Martínez e Cabrera; Liza.

