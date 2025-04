Mauro Cezar critica postura de Pedrinho para Vasco x Flamengo

O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a postura de Pedrinho na busca de realizar o clássico entre Vasco e Flamengo, pela 5ª rodada do Brasileirão, em São Januário. Durante participação no programa "Bate-pronto", da rádio Jovem Pan, o comentarista repudiou a ideia do presidente cruzmaltino da partida acontecer com torcida única.

Mauro Cezar defendeu o direito do Vasco de ter o jogo no próprio estádio. Contudo, apontou que Pedrinho não deveria se render a torcida única. Ele destacou que determinada atitude do presidente do Vasco é perigosa para o futebol carioca, que ainda desfruta da possibilidade de realizar clássicos com torcidas de ambos os times.

- Jogar em São Januário é um direito que ele tem. Querer mandar o jogo lá, sendo que o mando é do Vasco. É indiscutível isso. O que me causa espécie é ele falar de torcida única, sendo que o BEPE, até o momento, não disse que vai ser. Ele (Pedrinho) está sugerindo. Deveria ser ao contrário. O Pedrinho, como presidente do Vasco, deveria falar que não a torcida única - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O BEPE, para quem não conhece é Batalhão Especializado em Policiamento de Estádio. Então, se eles não conseguem conter mil torcedores visitantes independente de torcida, desmancha o batalhão. O que o Pedrinho está fazendo é um absurdo, que é abrir as portas para essa aberração de torcida única, que acontece aqui em São Paulo - concluiu.

O que disse Pedrinho?

O presidente do Vasco quer que o clássico contra o Flamengo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, seja em São Januário a qualquer custo. Na última segunda-feira (31), Pedrinho cogitou a possibilidade de ter o jogo com torcida única.

- Vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Porque em São Januário, é 90% a 5%, os outros 5% ficam para as questões de segurança - disse Pedrinho ao Podcast Cruzmaltino, antes de completar.

- Se a CBF, o Ministério Público e o BEPE determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar (o ofício) e lutar para que Vasco x Flamengo seja em São Januário.