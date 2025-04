Vasco Sub-20 x Atlético-GO Sub-20: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão Sub-20

Ficha do jogo VAS ATL 4° Rodada Campeonato Brasileiro Sub-20 Data e Hora Quinta-feira (3), às 16h (de Brasília) Local Estádio Nivaldo Pereira, no Rio de Janeiro Árbitro Onde assistir Sem transmissão confirmada

O Vasco Sub-20 recebe o Atlético-GO Sub-20 nesta quinta-feira (3), às 16h (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, no Rio de Janeiro. O confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 não terá transmissão ao vivo.

O Vasco Sub-20 ocupa a nona posição na tabela, com quatro pontos acumulados após três jogos. Após golear o Flamengo Sub-20 por 5 a 0 na terceira rodada, a equipe busca sua segunda vitória consecutiva para subir na classificação.

Já o Atlético-GO Sub-20 está na 19ª colocação, com apenas um ponto conquistado em três jogos. Após ser derrotado pelo RB Bragantino Sub-20 por 4 a 1 na última rodada, o time precisa de sua primeira vitória no campeonato para evitar começar a temporada com a pior campanha da tabela.

Os dois times se enfrentaram apenas cinco vezes no Brasileirão Sub-20. Nesse período, o Vasco venceu três vezes, enquanto o Atlético-GO conquistou uma vitória, além de um empate.

Jogador do Vasco Sub-20 durante o treino (Foto: Reprodução/x)

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Atlético-GO

4° Rodada - Campeonato Brasileiro Sub-20

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nivaldo Pereira, no Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: sem transmissão confirmada.