Vasco está escalado para enfrentar Fluminense no Brasileirão

O Vasco está definido para encarar o Fluminense pela 10ª rodada do Brasileirão. A bola rola no clássico às 18h30 deste sábado (24), no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Sem Coutinho, Fernando Diniz optou por escalar uma trinca de volantes no meio-campo. Mateus Carvalho começa o clássico como titular. O restante do time segue inalterado.

Escalação do Vasco para enfrentar o Fluminense:

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Mateus Carvalho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

continua após a publicidade

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lima; Serna, Arias, Everaldo.

➡️ Pedrinho responde ex-VP cruz-maltino em ação na Justiça