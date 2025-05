Vasco tenta ‘frear’ sequência negativa sem Coutinho

Além do clássico contra o Fluminense, o Vasco terá outro desafio importante pela frente contra o Fluminense, neste sábado, às 18h30, no Maracanã. O técnico Fernando Diniz não poderá contar com meia Phillipe Coutinho, que está suspenso, e a equipe não tem lidado bem quando não pode contar com o camisa 11.

O Cruzmaltino tem apenas 26,6% de aproveitamento quando o meio-campo não entra em campo. Até o momento, fram três derrotas, dois empate e apenas uma vitória, que foi no Campeonato Carioca contra o Maricá por 1 a 0. Após isso, o meiocampo ficou de fora do empate sem gols contra o Sampaio Corrêa por conta de ter tido um edema no músculo adutor da coxa esquerda.

A última vez que meia não esteve em campo foi na derrota para o Palmeiras por 1 a 0, pelo Brasileirão. Na ocasião, ele não foi relacionado para ser preservado por conta de risco de lesão por conta do desgaste físico e mental de uma sequência de jogos pesados que a equipe tinha tido nas semanas prévias ao encontro com o Alviverde.

Desempenho superior com Coutinho

Com Coutinho entre os titulares, a história é diferente. Neste caso, o Cruzmaltino tem 47,8% de desempenho quando o meia está em campo, tendo tido nove vitórias, seis empates e oito derrotas em 23 partidas que disputou com o meia em campo.

Clássico

Essa será a segunda vez que o Fernando Diniz vai enfrentar o Fluminense desde sua saída do clube no meio do ano passado. O técnico busca conquistar sua primeira vitória contra seu ex-time, tendo perdido por 1 a 0, qando dirigia o Cruzeiro, em 2024.

Buscando se aproximar das primeira colocações do Brasileirão, o Vasco vai visitar o Fluminense, no Maracanã, às 18h30 (horário de Brasilia). A partida é válida pela décima rodada do Campeoato Brasileiro.