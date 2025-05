Fluminense x Vasco no Brasileirão: veja o retrospecto

Fluminense e Vasco protagonizam um dos clássicos mais tradicionais e históricos do futebol brasileiro. Conhecido como o Clássico dos Gigantes, o duelo reúne duas das maiores torcidas do Rio de Janeiro e do país, carregando rivalidade centenária dentro e fora das quatro linhas. No Campeonato Brasileiro, esse embate tem capítulos marcantes, confrontos acirrados e momentos decisivos que ajudam a contar a história da Série A. O Lance! apresenta todas as estatísticas de Fluminense x Vasco no Brasileirão.

Ao longo das edições do Brasileirão, os dois clubes já se enfrentaram 64 vezes, com um equilíbrio notável nos números. O Vasco leva ligeira vantagem em número de vitórias, mas os empates são maioria, mostrando o quanto o clássico costuma ser disputado. As partidas geralmente envolvem equilíbrio tático, rivalidade emocional e muita pressão por parte das torcidas.

Este artigo apresenta o retrospecto completo de Fluminense x Vasco no Campeonato Brasileiro, incluindo vitórias, empates, derrotas, maiores goleadas, desempenho como mandante e visitante, além de curiosidades e estatísticas detalhadas. Prepare-se para mergulhar na história de um dos confrontos mais emblemáticos do futebol nacional.

Retrospecto geral de Fluminense x Vasco no Brasileirão

Jogos disputados: 64 Vitórias do Fluminense: 17 (27%) Empates: 24 (38%) Vitórias do Vasco: 23 (36%) Gols marcados pelo Fluminense: 73 (média de 1,14 por jogo) Gols marcados pelo Vasco: 83 (média de 1,3 por jogo)

Desempenho como mandante

Fluminense em casa (29 jogos)

10 vitórias (34%)

8 empates (28%)

11 derrotas (38%)

Vasco em casa (35 jogos)

12 vitórias (34%)

16 empates (46%)

7 derrotas (20%)

Maiores vitórias no Brasileirão

Fluminense:

Maior vitória em casa: 3 a 0 (1976)

Maior vitória fora: 4 a 1 (1975)

Vasco:

Maiores vitórias em casa:

2 a 0 (1993 e 2005)

3 a 1 (1997)

Maiores vitórias fora:

3 a 1 (1993 e 2013)

2 a 0 (1981)

5 a 3 (1985)

Resultados mais recorrentes

Fluminense x Vasco: 0 a 0 (5 vezes)

Vasco x Fluminense: 1 a 1 (9 vezes)

Números curiosos e séries históricas de Fluminense x Vasco no Brasileirão

Fluminense:

69% dos jogos marcou gol 75% dos jogos sofreu gol Maior sequência de vitórias: 3 jogos Maior sequência sem vencer: 8 jogos Maior sequência de derrotas: 4 jogos Maior invencibilidade: 8 jogos

