A vitória deixou o Vasco com 68 pontos, apenas dois atrás do Corinthians, na luta pelo título.

O clássico carioca entre Fluminense e Vasco, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, entrou para a história como um dos jogos mais emocionantes daquele campeonato. Disputado no dia 27 de novembro, no Engenhão, o confronto colocava frente a frente dois times ainda com chances matemáticas de título — especialmente o Vasco, que brigava ponto a ponto com o Corinthians. O Lance! relembra Fluminense x Vasco no Brasileirão 2011.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

E o que se viu foi um duelo tenso, travado e com um final absolutamente dramático. O Vasco, que esteve atrás no placar, buscou a virada com gols de Alecsandro e Bernardo, o último deles aos 45 minutos do segundo tempo, para vencer por 2 a 1 e seguir vivo na luta pelo Brasileirão.

Fluminense x Vasco no Brasileirão 2011

O primeiro tempo foi amarrado, com poucas oportunidades claras para os dois lados. O Vasco, mesmo jogando como visitante, tinha mais posse de bola e tentava controlar o jogo com Juninho Pernambucano e Felipe no meio. O Fluminense, por sua vez, apostava nos contra-ataques puxados por Marquinho e Rafael Sóbis, com Fred como referência na área.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, a emoção tomou conta do Engenhão. Aos 32 minutos, Alecsandro subiu mais que a defesa tricolor e abriu o placar para o Vasco. O gol deixou os torcedores vascaínos em êxtase e pressionou ainda mais o Fluminense, que não desistiu.

Aos 39 minutos, após boa jogada pela direita, Fred apareceu na área para empatar a partida. O empate, além de dar alívio ao Flu, colocava ainda mais drama no cenário do campeonato — o resultado favorecia o Corinthians, que havia empatado com o Figueirense no mesmo horário.

continua após a publicidade

Mas o Vasco não estava disposto a deixar o título escapar com antecedência. E no apagar das luzes, aos 45 minutos do segundo tempo, Bernardo, que havia entrado no lugar de Rômulo, aproveitou um rebote e mandou para as redes: 2 a 1 Vasco.

A virada incendiou o campeonato. O time comandado por Cristóvão Borges chegou aos 68 pontos, apenas dois atrás do Corinthians, e levou a decisão do título para a última rodada. O Fluminense, treinado por Abel Braga, que também sonhava com o bi, ficou estacionado nos 62 pontos e acabou fora da disputa.

A reta final do campeonato e o desfecho

Na rodada seguinte, o Vasco enfrentaria o Flamengo em outro clássico e precisava vencer e torcer por um tropeço do Corinthians contra o Palmeiras. O Vasco até fez sua parte — empatou por 1 a 1 com o rival rubro-negro — mas o Corinthians também empatou e ficou com o título.

Ainda assim, a virada sobre o Fluminense se tornou um dos momentos mais marcantes daquela campanha vascaína, que também havia conquistado a Copa do Brasil meses antes. Para o Flu, ficou o gosto amargo de perder um clássico decisivo nos minutos finais — mesmo com boas atuações de Fred e Deco.

Ficha técnica - Fluminense x Vasco

FLUMINENSE 1 x 2 VASCO

📅 Data: 27 de novembro de 2011 (domingo)

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ)

⚖️ Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro – 37ª rodada

⏱️ Intervalo: 0 x 0

⚽ Gols:

77’ Alecsandro (VAS)

84’ Fred (FLU)

90’ Bernardo (VAS)

Escalações:

Fluminense: Diego Cavalieri; Mariano (Diogo Oliveira), Elivelton, Leandro Euzébio (Márcio Rosário), Carlinhos; Edinho, Diguinho, Deco (Lanzini), Marquinho (Martinuccio); Fred (Rafael Moura) e Rafael Sóbis.

Técnico: Abel Braga

Vasco: Fernando Prass; Fagner, Dedé, Renato Silva (Bernardo), Jumar; Allan (Fellipe Bastos), Rômulo (Leandro), Juninho Pernambucano (Kim), Felipe; Élton e Diego Souza.

Técnico: Cristóvão Borges