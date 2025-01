Vasco está escalado para enfrentar a Portuguesa-RJ; confira

O Vasco está definido para a partida contra a Portuguesa-RJ na noite deste domingo (26), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Esse, aliás, será o primeiro jogo do técnico Fábio Carille e do time principal em São Januário nesta temporada.

A equipe cruz-maltina vem de vitória por 2 a 0 contra o Madureira em Manaus. Assim, o treinador optou por manter a mesma estrutura e não promover mudanças.

Dessa forma, o Vasco entra em campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho, Tchê Tchê, Coutinho e Alex Teixeira; Vegetti.

Vegetti comemorando gol pelo Vasco (Foto: Aguilar Abecassis/AGIF)

O zagueiro Mauricio Lemos, recém-contratado, está fora da partida por conta de processo de preparação física. No departamento médico, Adson, David e Estrella completam a lista de ausências.

Números do Vasco no Campeonato Carioca

O time de São Januário tem seis pontos no estadual, com uma vitória e três empates. Nas três primeiras rodadas da competição, o Gigante da Colina contou com uma equipe alternativa, treinada por Ramon Lima.