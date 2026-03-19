Após primeiro gol em 2026, Nuno Moreira projeta volta por cima no Vasco

O Vasco conquistou uma vitória de virada sobre o Fluminense, no Maracanã, nesta quarta-feira (18), e contou com um personagem importante para o resultado: Nuno Moreira. Autor do primeiro gol cruz-maltino na partida, o atacante desencantou na temporada e destacou a importância do momento para recuperar a confiança.

continua após a publicidade

➡️Renato Gaúcho destaca o papel dos jogadores e da torcida na virada do Vasco: 'Emocionante'

Cobrado por atuações abaixo do esperado em 2026, Nuno vinha de um início de ano irregular após se destacar na última temporada. Em 2025, o atacante somou 11 gols e sete assistências, sendo o quarto jogador do elenco que mais participou diretamente de gols. À frente dele estavam Rayan, Vegetti e Coutinho, que deixaram o clube ao fim da temporada, aumentando a responsabilidade sobre o camisa 17.

Após o gol diante do rival, Nuno admitiu que vinha incomodado com o próprio desempenho, mas reforçou a confiança em uma retomada ao longo do ano.

continua após a publicidade

- Acho que o futebol é mesmo assim, nós jogadores passamos por altos e baixos. Estava triste por mim também, mas felizmente hoje consegui fazer um gol e espero continuar e fazer mais. Eu sei o meu valor - afirmou o atacante.

➡️ Aposte em Vasco x Grêmio pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Nuno Moreira durante aquecimento do Vasco para a partida contra o Fluminense (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O jogador também destacou o trabalho diário como principal caminho para a evolução. Segundo ele, as críticas da torcida são compreensíveis, mas servem como combustível para dar a volta por cima.

- Eu estava meio triste comigo por causa das exibições, mas acredito que vai melhorar porque eu trabalho muito. Tenho certeza que vai melhorar - completou, projetando uma sequência mais positiva com a camisa vascaína.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.