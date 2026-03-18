Thiago Mendes destaca torcida do Vasco após vitória contra Fluminense: 'Acreditando'
Volante marcou o gol da vitória do Vasco
O Vasco venceu o Fluminense por 3 a 2, nesta quarta-feira (17), pela sétima rodada do Brasileirão, no Maracanã. Após sair atrás no placar por 2 a 0, o Cruz-maltino conseguiu reagir e virar o placar já nos acréscimos. Autor do terceiro gol vascaíno, Thiago Mendes destacou o apoio da torcida e a entrega dos jogadores em campo.
Em entrevista pós-jogo à Globo, o volante foi perguntado sobre as recentes reações do Vasco, que saiu atrás no placar em todos os jogos com Renato Gaúcho no comando. Na resposta, Thiago Mendes elogiou e agradeceu o suporte vindo das arquibancadas e que os jogadores sigam contribuíndo.
— Isso é a força de vontade do grupo. Como eu falei da outra vez, eu acho que o Vasco é para quem acredita. E a nossa torcida está acreditando e nós, dentro de campo, estamos dando o máximo de nós para poder sair de uma situação que incomoda bastante, que é estar lá embaixo. Eu acho que o Vasco não merece estar lá embaixo. E hoje a gente pôde provar a força da nossa equipe, espero que a gente continue assim, trabalhando, de cabeça erguida e vamos em busca de mais vitórias pela frente — celebrou Thiago Mendes.
Como foi Vasco 3x2 Fluminense?
Por Pedro Cobalea e Pedro Brandão
A partida começou em ritmo acelerado no Maracanã. Com menos de um minuto, Hugo Moura errou na saída de bola, e Lucho Costa aproveitou a sobra na entrada da área para servir Canobbio, que avançou em velocidade e finalizou na saída de Léo Jardim, abrindo o placar. Após a falha, o volante vascaíno passou a ser vaiado a cada toque na bola.
O Fluminense manteve o controle das ações e criou as melhores oportunidades no primeiro tempo, enquanto o Vasco encontrava dificuldades para construir jogadas ofensivas. Na sequência, John Kennedy arriscou de fora da área e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. Na sequência Savarino cruzou pela ponta, e Lucho cabeceou para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento. Pelo lado do Cruz-Maltino, Andrés Gómez tentou assumir o protagonismo, porém encontrou pouca ajuda e não conseguiu levar grande perigo.
Na volta do intervalo, o cenário se manteve: o Vasco tinha mais posse, mas era o Fluminense quem levava mais perigo. Aos oito minutos, Hércules ampliou com um belo chute de fora da área. Quando a vitória tricolor parecia encaminhada, o Vasco reagiu. Após corte parcial da defesa, a bola sobrou para Nuno Moreira, que soltou uma finalização potente para diminuir o placar e recolocar o time na partida.
Na reta final, o jogo ganhou contornos dramáticos, com a torcida do Vasco, esmagadora maioria no estádio, empurrando o Gigante da Colina. Aos 42 minutos, Cuiabano fez lançamento preciso para a segunda trave, e Spinelli apareceu livre para cabecear no canto e empatar.
Aos 49 minutos, quando mais uma vez o resultado parecia definido, Rojas cruzou na medida para Thiago Mendes, que testou firme para as redes, decretando a virada do Vasco em um desfecho eletrizante no Maracanã.
No domingo (22), o treinador Renato Gaúcho reencontra mais um clube no qual foi ídolo. O Vasco recebe o Grêmio, em São Januário, às 16h (de Brasília), pela 7ª rodada do Brasileirão. Com a vitória sobre o Fluminense, o Cruz-maltino é o décimo colocado, com oito pontos.
- Matéria
- Mais Notícias