Luis Roberto não poupa elogios a jogador em Vasco x Fluminense: 'Que partida'

O Vasco venceu o Fluminense por 3 a 2, na última quarta-feira (18), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a transmissão da partida, pela Rede Globo, o narrador Luis Roberto rasgou elogios para o volante Thiago Mendes.

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O camisa 23 do Cruzmaltino foi peça-chave na vitória da equipe do técnico Renato Gaúcho. Além de ser destaque nas ações dentro de campo, Thiago Mendes foi o responsável por marcar o gol da vitória do Vasco no clássico.

— Thiago Mendes fez um gol que coroa um cara que exerce uma liderança dentro de campo, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista da disposição, de liderar, de saber a hora que tem que parar, picotar, que partida ele fez — disse Luis Roberto.

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Como foi Vasco x Fluminense?

Texto por: Pedro Cobalea

A partida começou em ritmo acelerado no Maracanã. Com menos de um minuto, Hugo Moura errou na saída de bola, e Lucho Costa aproveitou a sobra na entrada da área para servir Canobbio, que avançou em velocidade e finalizou na saída de Léo Jardim, abrindo o placar. Após a falha, o volante vascaíno passou a ser vaiado a cada toque na bola.

O Fluminense manteve o controle das ações e criou as melhores oportunidades no primeiro tempo, enquanto o Vasco encontrava dificuldades para construir jogadas ofensivas. Na sequência, John Kennedy arriscou de fora da área e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. Na sequência Savarino cruzou pela ponta, e Lucho cabeceou para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento. Pelo lado do Cruz-Maltino, Andrés Gómez tentou assumir o protagonismo, porém encontrou pouca ajuda e não conseguiu levar grande perigo.

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Na volta do intervalo, o cenário se manteve: o Vasco tinha mais posse, mas era o Fluminense quem levava mais perigo. Aos oito minutos, Hércules ampliou com um belo chute de fora da área. Quando a vitória tricolor parecia encaminhada, o Vasco reagiu. Após corte parcial da defesa, a bola sobrou para Nuno Moreira, que soltou uma finalização potente para diminuir o placar e recolocar o time na partida.

Na reta final, o jogo ganhou contornos dramáticos, com a torcida do Vasco, esmagadora maioria no estádio, empurrando o Gigante da Colina. Aos 42 minutos, Cuiabano fez lançamento preciso para a segunda trave, e Spinelli apareceu livre para cabecear no canto e empatar.

Aos 49 minutos, quando mais uma vez o resultado parecia definido, Rojas cruzou na medida para Thiago Mendes, que testou firme para as redes, decretando a virada do Vasco em um desfecho eletrizante no Maracanã.

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