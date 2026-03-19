Renato Gaúcho vê elenco 'curto' no Vasco e projeta reforços para o meio do ano
Técnico também destacou a necessidade manter todos os atletas do elenco aptos para jogar
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Após a vitória do Vasco de virada no clássico contra o Fluminense, o técnico Renato Gaúcho destacou a necessidade de reforços no Gigante da Colina e classificou o elenco cruz-maltino como "curto". Em entrevista após a partida, o treinador revelou que mantém conversas com o presidente Pedrinho para planejar a chegada de novos jogadores na janela de transferências do meio do ano.
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Segundo Renato, a ideia é qualificar o grupo para que o clube possa disputar objetivos mais ambiciosos ao longo da temporada.
- Eu tenho conversado com o Pedrinho para esperar o meio do ano. E a gente fortalecer mais o nosso grupo para brigar por coisas maiores. A gente precisa de gente. O nosso grupo foi bastante reduzido. Então, vamos conversar e tentar achar os jogadores certos para eles chegarem e nos ajudarem - afirmou.
Apesar da possibilidade de contratações no mercado nacional até o dia 27 de março, a tendência é que o Vasco não faça movimentos imediatos. A diretoria e a comissão técnica entendem que as principais investidas devem acontecer apenas na próxima janela internacional, que inicia dia 10 de julho.
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Enquanto isso, Renato Gaúcho reforçou a importância de manter todo o elenco preparado para suprir as necessidades da equipe ao longo da temporada.
- O meu elenco é reduzido, e eu preciso de todos. Sempre falo para eles: 'fiquem ligados porque, a qualquer momento, vocês podem jogar'. O importante é estarem preparados. Mas todos que têm entrado estão dando conta do recado - completou.
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