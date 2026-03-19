Renato Gaúcho destaca o papel dos jogadores e da torcida na virada do Vasco: 'Emocionante'

Após a vitória de virada do Vasco sobre o Fluminense nesta quarta-feira (18), o treinador do Gigante da Colina, Renato Gaúcho, fez uma análise sobre o clássico, destacou que o gol sofrido logo no primeiro minuto dificultou o desempenho da equipe na primeira etapa.

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- Primeiro tempo a gente não foi muito bem porque, infelizmente, também tomamos um gol com um minuto, menos de um minuto. Eu sempre falo para eles que, quando o árbitro apita, a coisa vai acontecer, a favor e contra. Infelizmente, nós tomamos um gol com menos de um minuto e isso prejudicou um pouco a nossa equipe, alguns jogadores sentiram, e é uma coisa normal no futebol, e o Fluminense aproveitou. O Fluminense ficou com moral, estava 1 a 0, começou a ganhar espaço, nosso time ficou muito espaçado e o Fluminense criou algumas situações de gol.

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O treinador Cruz-Maltino também destacou a virada de chave da equipe para a segunda etapa, principalmente pela qualidade do rival.

- Conversamos no intervalo, mudei a equipe taticamente, voltamos… não que faltou espírito no primeiro tempo, mas o nosso time ficou mais junto, ficou com mais confiança para jogar, começou a criar. E é difícil, é difícil virar um jogo desses porque a gente não está enfrentando qualquer equipe, não. O Fluminense, com certeza, vai brigar lá na parte de cima da tabela, vai brigar pelo título, como é o Palmeiras, o próprio Cruzeiro, que daqui a pouco vai embora. Então, foi bastante emocionante justamente por isso.

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Renato Gaúcho comemora a vitória do Vasco com os jogadores do banco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)

Além disso, Renato também destacou o papel do torcedor que veio ao Maracanã na noite desta quarta-feira.

- Dar os parabéns novamente para o nosso torcedor. O nosso torcedor veio, compareceu, incentivou, gritou, e o que a gente poderia fazer por eles era dar essa vitória. Sabíamos que ia ser difícil, como foi. É um clássico, não é fácil você virar da maneira que aconteceu.

Sobre a mudança tática do Vasco para no segundo tempo, Renato Gaúcho foi perguntado se a alteração foi por uma falta de primeiro volante. O treinador negou e afirmou que foi por causa do placar negativo que estava.

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— Não foi por falta de outro volante. Foi porque estávamos perdendo o jogo. Coloquei a equipe um pouco mais para frente. Deu certo, começamos a criar, fizemos os três gols. A equipe entrou com um espírito ainda maior, como aconteceu no segundo tempo contra o Palmeiras, o Cruzeiro.

Após o primeiro gol do Fluminense, o volante Hugo Moura sofreu com vaias da torcida do Vasco. Na coletiva, Renato comparou a situação do meia com outro jogador, Lucas Piton, que também sofreu com protestos contra o Palmeiras.

— Hugo foi parecido com a situação do Piton. No momento que voltasse para o segundo tempo poderia ser vaiado e de repente prejudicar os companheiros. Da mesma forma que poupei o Piton diante do Palmeiras, aconteceu com ele. Mas preciso deles todos.

*Em atualização

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