O desempenho desastroso não foi o único motivo para o torcedor se preocupar com o Vasco. Na derrota para o Fluminense, Philippe Coutinho sentiu um desconforto muscular e precisou ser substituído no primeiro tempo.

A noite do clássico começou com euforia. Coutinho abriu o placar para o Vasco com apenas um minuto de jogo. Agora, o meia será reavaliado e pode preocupar.

Antes mesmo da bola rolar, Coutinho já tinha reclamado de um incômodo na coxa esquerda no aquecimento. Porém, o meia fez testes no vestiário e estava confiante para jogar o clássico. Aos 30 minutos, o jogador deu lugar a Payet.

Depois da derrota, Carille comentou a situação envolvendo Coutinho. O técnico do Vasco ainda contou que não sabia se o jogador sentiu no mesmo lugar do aquecimento.

- Saber sobre a gravidade é só depois de exame, não tem jeito. Ele sentiu um desconforto no aquecimento, mas fez o teste e se sentiu muito bem. Por isso a confiança de colocá-lo em campo. Mas depois, num movimento normal de jogo, voltou a se queixar. Para ser sincero, não sei nem se foi no mesmo lugar do aquecimento, o jogo acabou agora. Mas foi isso, ele fez o teste, se sentiu muito bem e, por isso, a gente o colocou em campo - disse Carille.

Coutinho foi substituído por Payet no clássico (Fotos: Matheus Lima/Vasco)

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Sampaio Corrêa. A partida será às 18h de segunda-feira (10), no Estádio Lourival Gomes de Almeida. Esta será o último jogo antes do Cruz-Maltino fechar o Campeonato Carioca com dois clássicos: Flamengo e Botafogo, respectivamente.