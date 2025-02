Coutinho é diagnosticado com lesão e desfalca o Vasco

Philippe Coutinho foi diagnosticado com um pequeno edema no músculo adutor da coxa esquerda e desfalca o Vasco contra o Sampaio Corrêa. O confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca ocorre na segunda-feira, às 20h30 (de Brasília).

No clássico contra o Fluminense, Coutinho marcou um gol no início da partida, mas precisou ser substituído aos 30 minutos do primeiro tempo. Com isso, o técnico Fábio Carille promoveu a entrada de Payet na equipe do Vasco.

No início de temporada, o camisa 11 vem sendo peça chave do Cruz-Maltino no Campeonato Carioca. Em quatro partidas disputadas, o atleta marcou dois gols e só havia sido preservado na vitória do Gigante da Colina sobre o Maricá, no dia 29 de janeiro.

O confronto entre Vasco e Sampaio Corrêa é considerado direto, uma vez que os adversários estão separados na classificação por apenas um ponto. Sem Coutinho, a expectativa é de que Payet inicie o confronto no time titular.

No Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino ocupa a 3ª colocação com 13 pontos conquistados, enquanto o Sampaio Corrêa está na 5ª colocação com 12 pontos.

Payet em ação pelo Vasco contra o Fluminense após substituir Coutinho (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Vasco sem Coutinho

No único jogo em que o Vasco entrou com a equipe principal, mas sem a presença de Coutinho foi na vitória por 1 a 0 sobre o Maricá. Na ocasião, Carille montou a equipe com Léo Jardim; Puma Rodríguez, Souza, Lucas Freitas, Victor Luis; Hugo Moura, Matheus Carvalho, Maxime Domínguez, Jean Meneses, Payet; Vegetti.