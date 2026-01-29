Vasco enfrenta o Mirassol em busca de manter o bom retrospecto em estreias do Brasileirão
Para manter o histórico, Cruzmaltino vai precisar de feito inédito contra o adversário
O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (29), contra o Mirassol, às 20h (de Brasília), no Estádio Maião. Na era dos pontos corridos, o Cruz-Maltino possui um bom desempenho em jogos de estreia na Série A e chega para o duelo buscando ampliar esse retrospecto positivo.
⚽ Retrospecto do Vasco em estreias na era dos pontos corridos
Desde a implementação do formato atual do Brasileirão, o Vasco soma:
- Vitórias: 10
- Empates: 2
- Derrotas: 6
Desafio contra o Mirassol
Para manter o bom retrospecto em estreias, o Gigante da Colina terá que superar um obstáculo inédito: vencer o Mirassol pela primeira vez na história. As equipes se enfrentaram duas vezes em 2024, ambas com vitórias do clube paulista:
- Mirassol 3 x 2 Vasco – 1º turno (Maião)
- Vasco 0 x 2 Mirassol – 2º turno (São Januário)
Sem reforços e desfalque de lateral-direito
Para o duelo desta quinta-feira, o Vasco não poderá contar com o lateral-direito Paulo Henrique, que sofreu uma lesão no pé esquerdo. O substituto deve ser Puma Rodríguez.
Os reforços Marino Hinestroza e Brenner já estão regularizados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), mas não foram relacionados pela comissão técnica para a estreia no Campeonato Brasileiro.
Confira as informações do jogo entre Mirassol x Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X VASCO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Maião
📺 Onde assistir: Sportv (TV) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Francisco Chaves Bezerra Junior
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins
Provável escalação do Mirassol
Walter; Daniel Borges, João Victor, William Machado, Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Shaylon; Galeano, Alesson e André Luís (Técnico: Rafael Guanaes).
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB (Técnico: Fernando Diniz).
Tudo sobre
