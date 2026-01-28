Mirassol x Vasco – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Mirassol x Vasco pelo Campeonato Brasileiro
O Lance! apresenta os melhores palpites para Mirassol x Vasco, pela primeira rodada da Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Mirassol x Vasco (29/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Para a estreia das equipes no Campeonato Brasileiro de 2026, a expectativa é de uma partida bastante movimentada, com ambos os times buscando começar bem a competição. Somando o bom momento ofensivo do Mirassol, que marcou 17 gols nos últimos dez jogos, às fragilidades defensivas do Vasco, que sofreu 14 gols no mesmo período, o palpite para um confronto com muitos gols se apresenta como uma ótima opção.
- Em três das cinco partidas do Mirassol nesse início de temporada tivemos mais de 2,5 gols
- Nas últimas dez partidas o Mirassol registra médias de 1,7 gols marcados e 1,0 gol sofrido
- O Vasco registra média de 1,4 gols sofridos nas últimas dez partidas
Outros palpites para Mirassol x Vasco
Com a promessa de um bom jogo na estreia, o mercado de ambas as equipes marcam surge como uma boa opção. Nas últimas dez partidas, o Mirassol registrou média de 1,7 gol marcado e 1,0 sofrido. Já o Vasco da Gama apresenta médias de 1,0 gol marcado e 1,4 sofrido no mesmo período. Números que reforçam o palpite para gols dos dois lados no confronto.
O Vasco, inclusive, vem mantendo ótimos inícios de partida, assumindo o protagonismo e buscando o resultado desde os primeiros minutos. Esse comportamento resultou no Cruzmaltino cobrando o primeiro escanteio em nove dos últimos dez jogos, tendência que o palpite acompanha para se repetir neste duelo.
Em relação aos cartões, as equipes registram médias de 2,3 e 1,5 advertências por partida, respectivamente, nas últimas dez atuações. Como em quatro dos últimos cinco jogos do Vasco tivemos menos de 4,5 cartões totais, a indicação é de mais uma partida com número moderado de advertências nesta rodada de estreia.
Análise e Forma dos Times
Mirassol - Momento e escalação
Sensação da temporada de 2025, o Mirassol chega para mais um ano sob o comando de Rafael Guanaes. Em 2026, além das competições nacionais, a equipe também disputará a Libertadores.
Neste início de temporada, o clube realizou cinco partidas pelo Campeonato Paulista, somando duas vitórias, um empate e duas derrotas. No último compromisso, aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre o São Bernardo.
Provável escalação do Mirassol: Walter; Daniel Borges, Willian Machado, João Victor e Reinaldo; Shaylon, Neto Moura e José Aldo; André Luís, Antonio Galeano e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.
Vasco - Momento e escalação
O Vasco da Gama vem de um início consistente na temporada. Em quatro partidas disputadas pelo Campeonato Carioca, foram duas vitórias, um empate e uma derrota. Na última rodada, mesmo utilizando uma equipe alternativa, conquistou uma importante vitória sobre o Boavista por 3 a 0.
Com as saídas de Vegetti e Rayan, Fernando Diniz espera contar em breve com Hinestroza e Brenner, recém-chegados ao clube e que ainda aguardam regularização.
Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta e Lucas Piton; Thiago Mendes, Cauan Barros, Andrés Gómez, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; GB. Técnico: Fernando Diniz.
Confronto direto e estatísticas de Mirassol x Vasco
O histórico recente entre Mirassol e Vasco é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Mirassol x Vasco
- 02/12/2025 - Vasco 0 x 2 Mirassol (Campeonato Brasileiro)
- 02/08/2025 - Mirassol 3 x 2 Vasco (Campeonato Brasileiro)
Estatísticas e curiosidades de Mirassol x Vasco
- Este será apenas o terceiro encontro entre Mirassol e Vasco, com o time paulista tendo vencido os dois confrontos anteiores
- Em três das últimas cinco partidas do Mirassol tivemos mais de 2,5 gols
- As equipes registram média de 1,7 e 1,0 gols marcados nas últimas dez partidas
- O Vasco cobrou o primeiro escanteio em nove das últimas dez partidas
- Tivemos menos de 4,5 cartões em quatro das últimas cinco partidas do Vasco
Comparação de Odds para Mirassol x Vasco
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:
|Casa de Apostas
|Mirassol
|Empate
|Vasco
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Mirassol x Vasco
- Mais de 2,5 gols (1,87 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam (1,75 na Betsson)
- Vasco cobrar o primeiro escanteio (2,37 na Betano)
- Menos de 4,5 cartões (1,72 na Br4bet)
