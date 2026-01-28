O Lance! apresenta os melhores palpites para Mirassol x Vasco, pela primeira rodada da Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Mirassol x Vasco (29/01/2026)

Para a estreia das equipes no Campeonato Brasileiro de 2026, a expectativa é de uma partida bastante movimentada, com ambos os times buscando começar bem a competição. Somando o bom momento ofensivo do Mirassol, que marcou 17 gols nos últimos dez jogos, às fragilidades defensivas do Vasco, que sofreu 14 gols no mesmo período, o palpite para um confronto com muitos gols se apresenta como uma ótima opção.

Em três das cinco partidas do Mirassol nesse início de temporada tivemos mais de 2,5 gols Nas últimas dez partidas o Mirassol registra médias de 1,7 gols marcados e 1,0 gol sofrido O Vasco registra média de 1,4 gols sofridos nas últimas dez partidas

Outros palpites para Mirassol x Vasco

Com a promessa de um bom jogo na estreia, o mercado de ambas as equipes marcam surge como uma boa opção. Nas últimas dez partidas, o Mirassol registrou média de 1,7 gol marcado e 1,0 sofrido. Já o Vasco da Gama apresenta médias de 1,0 gol marcado e 1,4 sofrido no mesmo período. Números que reforçam o palpite para gols dos dois lados no confronto.

O Vasco, inclusive, vem mantendo ótimos inícios de partida, assumindo o protagonismo e buscando o resultado desde os primeiros minutos. Esse comportamento resultou no Cruzmaltino cobrando o primeiro escanteio em nove dos últimos dez jogos, tendência que o palpite acompanha para se repetir neste duelo.

Em relação aos cartões, as equipes registram médias de 2,3 e 1,5 advertências por partida, respectivamente, nas últimas dez atuações. Como em quatro dos últimos cinco jogos do Vasco tivemos menos de 4,5 cartões totais, a indicação é de mais uma partida com número moderado de advertências nesta rodada de estreia.

Análise e Forma dos Times

Mirassol - Momento e escalação

Sensação da temporada de 2025, o Mirassol chega para mais um ano sob o comando de Rafael Guanaes. Em 2026, além das competições nacionais, a equipe também disputará a Libertadores.

Neste início de temporada, o clube realizou cinco partidas pelo Campeonato Paulista, somando duas vitórias, um empate e duas derrotas. No último compromisso, aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre o São Bernardo.

Provável escalação do Mirassol: Walter; Daniel Borges, Willian Machado, João Victor e Reinaldo; Shaylon, Neto Moura e José Aldo; André Luís, Antonio Galeano e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Vasco - Momento e escalação

O Vasco da Gama vem de um início consistente na temporada. Em quatro partidas disputadas pelo Campeonato Carioca, foram duas vitórias, um empate e uma derrota. Na última rodada, mesmo utilizando uma equipe alternativa, conquistou uma importante vitória sobre o Boavista por 3 a 0.

Com as saídas de Vegetti e Rayan, Fernando Diniz espera contar em breve com Hinestroza e Brenner, recém-chegados ao clube e que ainda aguardam regularização.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta e Lucas Piton; Thiago Mendes, Cauan Barros, Andrés Gómez, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; GB. Técnico: Fernando Diniz.

Confronto direto e estatísticas de Mirassol x Vasco

O histórico recente entre Mirassol e Vasco é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Mirassol x Vasco

02/12/2025 - Vasco 0 x 2 Mirassol (Campeonato Brasileiro) 02/08/2025 - Mirassol 3 x 2 Vasco (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Mirassol x Vasco

Este será apenas o terceiro encontro entre Mirassol e Vasco, com o time paulista tendo vencido os dois confrontos anteiores Em três das últimas cinco partidas do Mirassol tivemos mais de 2,5 gols As equipes registram média de 1,7 e 1,0 gols marcados nas últimas dez partidas O Vasco cobrou o primeiro escanteio em nove das últimas dez partidas Tivemos menos de 4,5 cartões em quatro das últimas cinco partidas do Vasco

Comparação de Odds para Mirassol x Vasco

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance! para Mirassol x Vasco

