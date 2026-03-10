Vasco busca recuperação no Brasileirão, mas terá sequência difícil contra campeões estaduais

O Vasco entra em um momento decisivo no Campeonato Brasileiro Série A. Após um início irregular, a equipe somou apenas um ponto em quatro partidas e precisa reagir rapidamente para não se complicar na tabela logo nas primeiras rodadas.

Agora sob o comando de Renato Gaúcho, o clube terá uma sequência complicada neste mês de março. Em quatro jogos, o Vasco enfrentará três equipes que chegam embaladas após conquistas estaduais: Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. Além disso, o time encara o clássico contra o Fluminense, vice-campeão do Campeonato Carioca.

Jogos do Vasco em março

Vasco x Palmeiras — 12/03, 19h30 — Estádio São Januário

Cruzeiro x Vasco — 15/03, 20h30 — Mineirão

Vasco x Fluminense — 18/03, 21h30 — Maracanã

Vasco x Grêmio — 22/03, 16h — São Januário

Renato Gaúcho prepara mudanças

Para tentar mudar o cenário, Renato Gaúcho já planeja alterações na estrutura da equipe. Sob o comando de Fernando Diniz, o Gigante da Colina atuava majoritariamente no esquema 4-2-3-1. A tendência agora é a adoção de um 4-4-2, com maior presença de jogadores de marcação no meio-campo.

Com o novo desenho tático, alguns atletas que perderam espaço podem voltar a ganhar oportunidades. Os volantes Tchê Tchê e Hugo Moura aparecem como possíveis beneficiados pela utilização de três jogadores mais defensivos no setor.

Tchê Tchê em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Mudanças também no ataque

No setor ofensivo, o atacante David pode ganhar mais minutos em campo. O jogador esteve próximo de deixar o clube no início do ano para o Vitória, mas agora deve ser testado como centroavante.

A mudança ocorre em meio ao desempenho abaixo do esperado dos atacantes Spinelli e Brenner, que ainda não conseguiram se firmar na equipe.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.