Vasco x CSA: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Vasco e CSA se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 20h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. O confronto, que é válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, terá transmissão do Sportv e Premiere.

As equipes sequer movimentaram o placar na primeira partida, no Estádio Rei Pelé. Agora, Vasco e CSA precisam de uma vitória simples para avançarem às quartas de final da Copa do Brasil. Caso o confronto termine empatado, a disputa será decidida nos pênaltis.

Vasco e CSA não movimentaram o placar no primeiro jogo (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Vasco x CSA:

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X CSA

OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 20h (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

CSA (Técnico: Márcio Fernandes)

Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Bryann, Luciano Naninho e Guilherme Cachoeira; Tiago Marques.