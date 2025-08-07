Casagrande aposta em zebra entre CRB x Cruzeiro e Vasco x CSA

A quarta-feira de Copa do Brasil foi agitada e teve eliminações importantes, mas essa quinta-feira não vai ficar para trás. Essa, pelo menos, é a opinião de Walter Casagrande, que apostou em uma zebra nos duelos entre CRB x Cruzeiro e Vasco x CSA.

A partida de ida entre CRB x Cruzeiro foi 0 a 0, no Mineirão, e agora o Cabuloso vai precisar de uma vitória fora de casa para avanças às quartas de final da Copa do Brasil. Para Vasco x CSA, a situação é inversa, já que o Cruzmaltino empatou em 0 a 0 fora de casa e agora decide a vaga em São Januário.

No programa Galvão e Amigos, Casagrande foi perguntado sobre os palpites da Copa do Brasil. Ele acertou nas eliminações de Palmeiras e Flamengo, e palpitou que teremos zebra em Vasco x CSA ou CRB x Cruzeiro.

- Eu falei que dá Atlético e agora vou falar mais uma coisa: eu acho que dá uma zebra no CSA ou no CRB. Um dos dois, Ou Vasco, ou Cruzeiro, dançam. Estou com esse pressentimento.

Casagrande palpitou sobre CRB x Cruzeiro e Vasco x CSA (Foto: Reprodução/Band)

Onde assistir CRB x Cruzeiro e Vasco x CSA

CRB x Cruzeiro fazem o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira (7), no Estádio Rei Pelé, às 20H. A transmissão da partida decisiva será feita pelo Prime Vídeo, apenas. O jogo de ida, no Mineirão, foi 0 a 0.

Vasco e CSA se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 20h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. O confronto, que é válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, terá transmissão do Sportv e Premiere.

As equipes sequer movimentaram o placar na primeira partida, no Estádio Rei Pelé. Agora, Vasco e CSA precisam de uma vitória simples para avançarem às quartas de final da Copa do Brasil. Caso o confronto termine empatado, a disputa será decidida nos pênaltis.