O segundo vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito, revelou que a diretoria do clube trabalha para que a reforma de São Januário comece em janeiro de 2026. O dirigente esteve presente em reunião na Prefeitura nesta quarta-feira (6).

continua após a publicidade

➡️ TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO VASCO NO MERCADO DA BOLA

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- Hoje o clube trabalha com essa possibilidade (iniciar as obras em janeiro de 2026). Mas foi o que eu falei: só tem obra se tiver dinheiro. Não seremos irresponsáveis de quebrar qualquer parede de São Januário se a venda do potencial não estiver efetivada. São opções que têm prazo até 15 de setembro. Se forem confirmadas e fizermos a escritura, é um passo muito grande para acontecerem em janeiro. Se o incorporador não exercer a opção, voltamos algumas casinhas. Trabalhamos para começar em janeiro - disse Renato Brito.

Renato Brito também afirmou que o Vasco tem opções de compra para o potencial construtivo assinadas. No entanto, para receber os valores ainda faltam alguns passos.

continua após a publicidade

- A gente esmiuçou a notícia que o presidente Pedrinho deu do potencial construtivo. E é a primeira vez que a gente tem opções assinadas, que somadas representam 100% do potencial. Óbvio que essas opções têm que ser confirmadas ainda. Mas o Vasco nunca teve opções assinadas de 100% - contou o dirigente do Vasco.

➡️ Vasco encaminha empréstimo de Andrés Gómez, do Rennes

Diretoria do Vasco tem a intenção de começar as obras em janeiro de 2026 (Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias)

Confira mais respostas de Renato Brito, VP do Vasco

E A SPE?

- A gente já deu entrada na Junta Comercial. Mas tiveram algumas exigências. A última está para ser cumprida essa semana. Há a expectativa de que a gente tenha a SPE pronta na semana que vem.

continua após a publicidade

NAMING RIGHTS

- Não é cedo para falar (naming rights). A Genial e a consultora de marketing já estão trabalhando nisso.

OUTROS ASSUNTOS DA REUNIÃO

- Explicamos também sobre a nossa rotina com reuniões internas. O Vasco faz reuniões semanais, toda sexta-feira, e participam CRVG, SAF, G5, obviamente por dois motivos: vai ter impacto no novo sócio e, se de fato as obras começarem em janeiro, temos que pensar em desmobilização. Estamos pensando nesse processo de desmobilização do pessoal que trabalha em São Januário. Participa a Rock World, G5 e a nossa consultora de estádio, que em breve vamos anunciar, além do time do Sergio Dias. São 20 pessoas na reunião, sem prejuízo dos contatos diários, principalmente da parte de arquitetura, e estamos cada vez mais confiantes.