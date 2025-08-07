Vasco enfrenta CSA na Copa do Brasil pensando em retomada no ano e dinheiro nos cofres
Cruz-Maltino vai em busca da primeira vitória após a Copa do Mundo de Clubes
O confronto entre Vasco e CSA pode ser um divisor de águas no mês de agosto. Caso vença, o Cruz-Maltino ganha uma injeção de ânimo e confiança para dar a volta por cima na temporada.
A vitória é fundamental. O Vasco não venceu desde que voltaram as competições após a Copa do Mundo de Clubes. Ao todo são três derrotas e quatro empates em sete jogos.
Dentro destas sete partidas, o Vasco foi eliminado na Sul-Americana para o Independiente del Valle. Além disso, o Cruz-Maltino entrou na zona de rebaixmaneto após o fechamento da 18ª rodada.
No primeiro confronto, as equipes sequer movimentaram o placar na primeira partida, no Estádio Rei Pelé. Agora, Vasco e CSA precisam de uma vitória simples para avançarem às quartas de final da Copa do Brasil. Caso o jogo termine empatado, a disputa será decidida nos pênaltis.
Vitória também é importante financeiramente
Uma vitória sobre o CSA representará mais R$ 4.740.750 aos cofres do clube. Chegando nas quartas de final da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino terá conquistado R$ 10.473.750.
Vasco e CSA se enfrentam às 20h desta quinta-feira (7). A partida será em São Januário.
