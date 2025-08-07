Vidente prevê resultado de Vasco x CSA pela Copa do Brasil

Vasco e CSA se enfrentam, nesta quinta-feira (7), às 20h (de Brasília), em São Januário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o vidente Luis Filho, do canal Renascer das Cartas, previu um jogo difícil para o time carioca, que pode sofrer na busca da classificação.

De acordo com a previsão, o Vasco terá a iniciativa no confronto, que pode gerar um grande número de oportunidades de marcar. Contudo, o vidente também apontou para uma possível decepção da equipe carioca, que pode não ter as soluções necessárias para facilitar a partida.

Luis Filho destacou que é preciso a equipe de Fernando Diniz ter paciência no confronto. Além disso, ele destacou que o CSA deve protagonizar uma boa partida e com momentos de incomodo a defesa Cruzmaltina.

O tarólogo entende que a classificação pode ser decidida no detalhe. Para ele, o fator emocional será determinante para garantir a classificação de uma das equipes. Luis Filho não destacou a possibilidade de empate, com decisão nos pênaltis. Apesar disso, o Vasco deve conseguir se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil.

Vasco x CSA

O primeiro confronto entre as equipes pelas oitavas de final da Copa do Brasil foi marcado pelo empate. Na última quarta-feira (30), os primeiros 90 minutos do embate terminou em um empate sem gols.

Agora, os times voltam a se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 20h (de Brasília), em São Januário. Para alcançar a classificação, Vasco e CSA jogam pela vitória. Em caso de empate, a classificação para as quartas de final do torneio nacional será decidida nos pênaltis.