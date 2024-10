Vasco enfrenta o Atlético-MG precisando reverter vantagem para avançar à final da Copa do Brasil

Vasco precisar vencer o Atlético-MG para avançar à final (Fotos: Matheus Lima/Vasco e Dikran Sahagian/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 19/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco enfrenta o Atlético-MG precisando vencer para avançar à final da Copa do Brasil. Para o Cruz-Maltino só a vitória interessa, tendo em vista que perdeu o primeiro jogo das semifinais por 2 a 1, na Arena MRV.

Até o momento, este é o jogo mais importante do Vasco na temporada. E o que a equipe precisa fazer para se classificar para a final da Copa do Brasil? Entenda os cenários abaixo.

- Vitória por dois ou mais gols de diferença: classificação direta;

- Vitória por um gol de diferença: disputa de pênaltis.

Buscar, reverter vantagens ou até mesmo virar placares tem sido uma marca do Vasco nesta temporada. Sobretudo, na Copa do Brasil, competição que está sendo marcada pela luta e superação do Cruz-Maltino.

- Vasco saiu vencendo o Água Santa, sofreu a virada, buscou o empate no último minuto e se classificou nos pênaltis (Segunda fase);

- Vasco levou 2 a 0 do Fortaleza, virou no segundo tempo, sofreu o empate e avançou nos pênaltis (Terceira fase);

- Vasco empatou com o Atlético-GO nos acréscimos no primeiro jogo. Já na segunda partida venceu o Dragão (Oitavas de final);

- Vasco virou de maneira heroica a partida contra o Athletico-PR no primeiro jogo. Em Curitiba, contou com o faro de gol de Vegetti para igualar o placar agregado e se classificar também nos pênaltis (Quartas de final).

Torcida do Vasco fez uma grande festa para apoiar o time em treino aberto (Fotos: Matheus Lima/Vasco e Dikran Sahagian/Vasco)

Vasco e Atlético-MG decidem uma vaga para a final da Copa do Brasil neste sábado (19). A bola rola às 18h30, em São Januário. O vencedor do confronto vai enfrentar Corinthians ou Flamengo na grande decisão. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate contra o Timão.